Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué "l'expulsion de deux diplomates allemands comme éléments indésirables suite aux interventions (...) du gouvernement allemand dans les affaires intérieures et judiciaires" de l'Iran.

Berlin avait annoncé le 22 février l'expulsion de deux diplomates iraniens en qualifiant "d'absolument inacceptable" la condamnation du dissident Jamshid Sharmahd, âgé de 67 ans.

Ce dernier était accusé d'avoir participé à un attentat contre une mosquée à Chiraz, dans le sud de l'Iran, qui avait fait 14 morts en avril 2008.

La justice lui a reproché en outre d'avoir établi des contacts avec des "officiers du FBI et de la CIA" et d'avoir "tenté de contacter des agents du Mossad israélien".

Les soutiens de M. Sharmahd en Allemagne avaient rejeté ces accusations, exhortant Berlin à "agir immédiatement" pour "sauver [sa] vie".

"La République islamique d'Iran agira avec détermination contre toute demande excessive" concernant cette condamnation, a répliqué mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans le communiqué.

Au moins 16 détenteurs de passeports occidentaux sont détenus en Iran. La plupart d'entre eux sont des binationaux mais l'Iran ne reconnaît pas le statut de la double nationalité pour ses ressortissants.

La condamnation à mort de Jamshid Sharmahd avait été annoncée au lendemain de nouvelles sanctions de l'Union européenne pour protester contre la répression des manifestations en Iran organisées depuis la mort en détention, le 16 septembre, d'une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini.

Berlin fustige l'expulsion "arbitraire et injustifiée" des deux diplomates

Le ministère allemand des Affaires étrangères a fustigé l'expulsion "arbitraire et injustifiée" par l'Iran de deux diplomates en poste à Téhéran, dans un communiqué publié mercredi.

"Leur expulsion est arbitraire et injustifiée, ils n'ont rien à se reprocher", a réagi le ministère après que l'Iran a expulsé les deux Allemands.

Dans son communiqué, Berlin a défendu le travail de ses deux diplomates expulsés: ils "ont fait preuve d'ouverture, d'intérêt et d'un grand engagement sur le terrain, malgré des circonstances de plus en plus difficiles".