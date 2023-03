En Grèce, la douleur fait place à la colère, après le plus grave accident ferroviaire qu’ait connu le pays : "Où sont les autres responsables ?"

Plus les heures passent, plus s’alourdit le bilan de l’accident ferroviaire de mardi, qui a fait 57 morts 85 blessés et un nombre inconnu de disparus. Le gouvernement reconnaît “les faiblesses chroniques” du vétuste système ferroviaire grec. Un chef de gare, qui a reconnu une erreur d’aiguillage, a été arrêté.