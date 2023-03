À lire aussi

A cette affaire s'en ajoutait dans la foulée une autre: celle des investigations sur la détention d'images pédopornographiques, lancées après un signalement effectué auprès de la police. Aucune accusation n'est à ce stade retenue contre l'humoriste dans ce nouveau dossier. Son domicile parisien et sa maison de Seine-et-Marne avaient été perquisitionnés et du matériel informatique avait été saisi.

Ce vendredi, d'après BFMTV, aucun contenu ou fichier pédopornographique n'aurait été retrouvé dans les appareils numériques de l'humoriste. Nos confrères précisent que l'enquête se poursuit toutefois et que Pierre Palmade sera entendu quand son état de santé le permettra. Mais cela risque de prendre plus de temps depuis l'AVC dont a été victime l'humoriste samedi dernier.

Pour rappel, mercredi, un proche de Pierre Palmade avait déjà assuré que ce dernier avait été "piégé" dans ce dossier. D'après cette personne, la vidéo dans laquelle Pierre Palmade montrait une vidéo pédopornographique a été sortie de son contexte. Selon le proche, Pierre Palmade voulait "montrer la pédophilie de quelqu'un d'autre" : "On nous a montré des vidéos et il me les a montrées parce qu'il était choqué et il voulait voir si j'étais choqué".

"Je ne vois pas du tout Pierre voir des enfants (...) Il était choqué", ajoutait encore ce proche.