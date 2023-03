Le comité Nobel condamne le verdict "à motivation politique" contre la condamnation d'Ales Bialiatski

Figure du mouvement démocratique au Bélarus soumis à une répression acharnée, Ales Bialiatski a été condamné vendredi par un tribunal de Minsk à dix ans de prison après avoir été accusé d'avoir fait entrer de grandes quantités d'argent liquide au Bélarus et d'avoir financé des actions collectives portant "grandement atteinte à l'ordre public".

Deux collaborateurs de son organisation de défense des droits humains Viasna se sont aussi vu infliger de lourdes peines de prison, de même qu'un quatrième accusé, jugé par contumace.

"La condamnation est une tragédie pour M. Bialiatski personnellement", a fait valoir Mme Reiss-Andersen. "Toutefois, le verdict montre que le régime actuel recourt à tous les moyens pour réprimer ses opposants", a-t-elle ajouté.

Le militant, âgé de 60 ans, s'était vu décerner l'an dernier le Nobel de la paix ensemble avec l'ONG russe Mémorial, dissoute sur ordre de la justice, et le Centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL).

Ils avaient obtenu cette distinction pour leurs efforts en faveur "des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Bélarus, Russie et Ukraine", les trois principaux protagonistes du conflit le plus grave en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Déjà derrière les barreaux, M. Bialiatski n'avait pu se rendre à Oslo pour recevoir son prix et y avait été représenté par son épouse, Natalia Pintchouk.