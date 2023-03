Comme en Belgique, une succession de rassemblements aura lieu toute la semaine prochaine : une mobilisation syndicale le 7 mars, une grève pour le droit des femmes le 8, une grève des jeunes le 9 et, enfin, une manifestation pour le climat le 10. Si les causes défendues varient, elles ont toutes pour objectif de dénoncer le système en place et l’inaction du gouvernement français sur diverses thématiques.

Vendredi, le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s’est exprimé devant des étudiants et lycéens parisiens et les a encouragés à prendre part aux rassemblements.

”Ce qui va se passer à partir du 7 est hors du commun”, a lancé le tribun insoumis, d’après nos confrères de BFMTV. “Bloquez tout ce que vous pouvez”, a poursuivi Jean-Luc Mélenchon.

”Un monde à faire tomber”

”Jeunesse, une fois que vous êtes dans la rue, une fois que vous aurez fait reculer Emmanuel Macron sur les retraites, ne vous arrêtez pas là : parlez-lui de Parcoursup”. Et de poursuivre : “Quand les lycées et les facs sont bloqués, il y a une bascule. Vous allez gagner”.

Pour Jean-Luc Mélenchon, les rassemblements actuels ne visent pas seulement à dénoncer la réforme des retraites. “Il s’agit de tout un monde à faire tomber”, a-t-il conclu.