Deux Belges explosent leur Ferrari sur le terrain d’une villa en Italie : ils s’en sortent miraculeusement (VIDÉO)

Les images de vidéosurveillance montrent l’un des bolides aller tout droit, à grande vitesse, dans un tournant, s’envoler dans un petit talus et venir percuter la clôture entourant la maison. La deuxième Ferrari suit de près et termine sa course juste à côté.

La voiture conduite par les Belges a pris feu suite à l’accident, mais les occupants – quinquagénaires, selon les médias italiens – ont réussi à s’extirper de l’habitacle, tout comme le Néerlandais conduisant le second véhicule. Ils ne souffrent que de blessures légères dues à l’impact. Les pompiers et les secours se sont rendus sur place, et l’hélicoptère de l’hôpital régional s’est dirigé vers les lieux de l’accident avant de faire demi-tour, les blessés ne nécessitant pas de prise en charge urgente. Les deux Belges ont tout de même été emmenés à l’hôpital en ambulance.

Les circonstances de l’accident restent floues. Au vu des images et de l'état des voitures après les faits, les conséquences auraient pu être dramatiques.