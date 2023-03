Les Estoniens aux urnes, avec un œil vers la Russie

Dans ce petit pays de 1,3 million d’habitants, limitrophe de la Russie, la guerre en Ukraine est dans tous les esprits. Membre de l’Union européenne et de l’Otan, l’Estonie a pris la tête des appels internationaux lancés l’année dernière en faveur d’une aide militaire accrue à l’Ukraine face à l’invasion de la Russie. Son aide militaire représente actuellement plus de 1 % de son PIB, soit la contribution la plus importante de tous les pays par rapport à la taille de leur économie.

"Mon plus grand concurrent pense que nous ne devrions pas aider l'Ukraine, que nous devrions seulement chercher notre intérêt personnel", a attaqué Mme Kallas. Le parti d'extrême droite EKRE, crédité de 14 % à 25 % des suffrages, la talonnait dans les sondages. Selon son dirigeant, Martin Helme, l'Estonie ne devrait "pas aggraver davantage les tensions" avec Moscou. EKRE a fait campagne contre une aide militaire supplémentaire à Kiev, il a appelé à ne plus accepter de réfugiés ukrainiens et à réduire l'immigration pour protéger les travailleurs estoniens.

Rebutés par les prises de position belliqueuses du gouvernement estonien à l'égard de Moscou, de nombreux russophones, qui représentent un quart de la population du pays, risquaient de choisir l'abstention, même s'ils sont opposés à la guerre en Ukraine. "Une très grande partie de la population russophone d'Estonie a gardé des liens forts avec la Russie", déclare Rein Toomla, expert de l'Institut John Skytte. "Ils éprouvent douloureusement la politique actuelle de l'Estonie et du reste du monde démocratique à l'égard de la Russie."

Les mesures prises récemment par le gouvernement, dont le retrait de tous les monuments de l’ère soviétique, ont suscité la colère de nombreux membres de la communauté. Selon l’étude récente réalisée par Kantar Emor, 45 % des russophones décidés à voter déclarent qu’ils choisiront le Parti du centre.