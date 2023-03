La remise en liberté de Pierre Palmade momentanément suspendue : que va-t-il se passer à présent pour l’humoriste ?

Il y a plus de trois semaines, Pierre Palmade, sous-influence, provoquait un grave accident de la route sur une départementale de Seine-et-Marne, faisant plusieurs blessés graves et causant même le décès de l’enfant que portait l’une des femmes accidentée. Dès lors, l’humoriste a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. La cour d’appel de Paris avait alors ordonné le placement en détention provisoire de l’humoriste à résidence. Par la suite, cette détention s’est faite à l’hôpital puisque Pierre Palmade a été victime d’un AVC il y a quelques jours. Ce dimanche, il a d’ailleurs été transféré au service de chirurgie cardio thoracique de l’hôpital Marie Lannelongue au Plessis-Robinson pour une intervention et un traitement de 48h.