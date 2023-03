Réforme des retraites en France: Mélenchon demande "un référendum" ou "une dissolution" de l'Assemblée

"Il y a d'un côté sa volonté à lui (Emmanuel Macron, NDLR), de l'autre côté celle du peuple. A qui doit revenir le dernier mot ? Évidemment au peuple", a déclaré le leader de La France insoumise (LFI) à Marseille, avant le départ de la manifestation.

"Le moment est venu pour lui de prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage", a estimé l'ancien candidat à la présidentielle.

"Ou bien une dissolution puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays et ce que dit l'Assemblée nationale ou bien, plus simplement, un référendum", a-t-il ajouté, dénonçant dans cette réforme phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron, "une sorte de caprice du prince", "une manière inutile, injuste et cruelle de gouverner".

Sur BFMTV et RMC, le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard a lui aussi demandé au chef de l'Etat de "revenir aux urnes" pour "éviter une situation de blocage généralisé".

Plus aucun carburant ne sort des raffineries françaises, 80% des trains sont annulés. A la mi-journée, le taux de gréviste était de 39%, moins que le 19 janvier mais davantage que les autres journées d'action qui ont suivi.

Du côté des enseignants, on compte quelque 33% de grévistes, selon le ministère de l'Education, bien en-deçà des chiffres des syndicats.

Une nouvelle réunion de l'intersyndicale est prévue dans la soirée pour décider des suites du mouvement.

Les syndicats ambitionnent de mettre la France "à l'arrêt", jouant leur va-tout face au gouvernement à quelques jours d'une probable adoption du texte au Sénat.

"Brutalité extrême"

Dans une tribune publiée dans Libération, le patron des députés socialiste, Boris Vallaud, dénonce une réforme qui "pervertit la démocratie". Elle relève d'un "coup de force politique" et "symbolise comme jamais (la) pratique solitaire du pouvoir" d'Emmanuel Macron.

"Ce qui se passe aujourd'hui est crucial" et "le soutien à la mobilisation sociale doit être total", face à "l'entêtement du gouvernement" qui "table sur la résignation des Français", a abondé le député Jérôme Guedj (PS) sur Europe 1.

La CGT prévoit au total 265 rassemblements. Les renseignements anticipent, selon une source policière, entre 1,1 et 1,4 million de participants, dont 60 à 90.000 à Paris.

L'écologiste Julien Bayou a dénoncé, au micro de Sud Radio, "la brutalité extrême" de l'exécutif bien décidé à aller jusqu'au bout.

Pour le communiste Pierre Dharréville, l'exécutif a déjà "perdu la bataille".

Et d'ironiser sur Olivier Dussopt, qui pourrait déposer sa "candidature pour le prix de l'humour politique". Le ministre du Travail a assuré samedi que le projet du gouvernement était "une réforme de gauche" qui "ne fera pas de perdants".