Giorgia Meloni déclare la guerre totale aux passeurs : "En Italie, il ne conviendra plus à personne d’entrer illégalement !"

Onze jours après le drame, la polémique politique ne se calme pas. Accusée d’indifférence pour ne pas s’être rendue immédiatement sur les lieux, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a décidé de réunir un conseil des ministres extraordinaire à Cutro pour adopter des nouvelles mesures contre l’immigration illégale. “Assassins” crient certains manifestants qui lancent des peluches au passage des voitures du gouvernement pour rappeler le drame des enfants morts lors du naufrage. Ici, personne n’a oublié la froideur et les paroles du ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, qui le lendemain du naufrage avait déclaré : “Le désespoir ne doit jamais justifier les conditions de voyage qui mettent en danger la vie de ses propres enfants”. Ce manque d’empathie envers des familles cherchant à échapper à des régimes de terreur comme celui des Talibans, avait provoqué une tempête politique et médiatique que le conseil des ministres organisé en Calabre ce jeudi tentait de calmer.

La plage de Steccato di Cutro, dans l’extrême sud de la Calabre, où un bateau de migrants s'est échoué, faisant au moins 72 morts ©AFP or licensors

Poigne de fer contre les passeurs

Après avoir inauguré une plaque commémorative pour les victimes du naufrage, le gouvernement s’est réuni pendant deux heures dans la salle de l’hôtel de ville de Cutro. “Nous voulons que ce soit clair, en Italie, il ne conviendra plus à personne d’entrer illégalement !” Giorgia Meloni donne le ton, la réponse de son gouvernement face à ce drame des migrants est un décret “poigne de fer”, une augmentation des peines pour ceux qui organisent les trafics des migrants et une diminution des protections spéciales pour ceux qui arrivent illégalement. “La peine pourra atteindre trente ans de prison si des personnes meurent en mer à cause des trafiquants”, ajoute la présidente du Conseil qui promet que l’Italie ira poursuivre les trafiquants au-delà des frontières de la péninsule. “D’un autre côté, nous modifions le décret des flux pour les travailleurs étrangers”, explique le gouvernement. Pressé par les entreprises et les agriculteurs en grave manque de main-d’œuvre, le gouvernement italien augmentera donc le nombre de travailleurs autorisés à entrer dans le pays s’ils sont munis d’un permis de travail, une procédure complexe qui permet à quelques dizaines de milliers de saisonniers d’obtenir chaque année un permis de séjour. “La politique des flux migratoires est la seule qui permet de donner une vie digne à ces candidats à la migration”, estime Giorgia Meloni. Pas un mot pour ceux qui arrivent des pays en guerre ou pour d’autres raisons, car sans permis de travail, il sera toujours impossible d’entrer en Italie.

Hypocrisie politique ?

”Organiser un conseil des ministres à Cutro est de l’hypocrisie pure”, estime Alessandro Zan, député du Parti Démocrate. “C’est tardif comme réaction du gouvernement”, ajoute Elly Schlein, la nouvelle secrétaire du parti d’opposition qui, contrairement à Giorgia Meloni, a fait le déplacement trois jours après le naufrage pour se recueillir sur les cercueils des victimes. Le thème de la migration, omniprésent dans les campagnes électorales de Giorgia Meloni et de Matteo Salvini, est devenu paradoxalement le talon d’Achille de ce gouvernement de droite et d’extrême droite qui a accusé l’Union européenne d’avoir abandonné l’Italie face aux arrivées de migrants. “Au lendemain de la tragédie, j’ai écrit aux autorités européennes pour demander des actions concrètes et immédiates”, affirme Giorgia Meloni. “Nous avons besoin de réponses, de plus de cohésion et de ressources. Fondamentalement, nous demandons que le prochain conseil européen fasse des pas concrets. Nous voulons établir le principe que nous n’acceptons pas cette traite des êtres humains du troisième millénaire !”

Giorgia Meloni a reçu une réponse écrite de la Présidente de la commission, Ursula Von der Leyen, cette dernière promet un demi-milliard d’euros pour ouvrir des couloirs humanitaires et une meilleure coordination pour les opérations de secours en mer. Ces dernières vingt-quatre heures, près de 1 500 personnes sont arrivées sur des embarcations de fortune à Lampedusa, l’île italienne au centre de la mer Méditerranée. Le centre d’accueil de l’île est débordé. Mais les mesures prises à Cutro ce jeudi par le gouvernement italien ne régleront pas ce problème, les passeurs laisseront juste les migrants se débrouiller seuls en mer, pour éviter les poursuites judiciaires.