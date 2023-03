Petr Pavel et Andrej Babis s'affronteront au 2e tour de la présidentielle tchèque

Le général Petr Pavel et l'ex-Premier ministre Andrej Babis, arrivés pratiquement au coude à coude du premier tour de l'élection présidentielle en République tchèque, s'affronteront les 27 et 28 janvier lors du second tour.