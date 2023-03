L'Eglise catholique allemande bénira les unions entre personnes du même sexe

L'autorisation de bénir les unions entre personnes du même est une exigence clé du processus de réforme synodale, qui est en cours depuis 2019, et est considérée comme la pierre angulaire pour la capacité de l'Église catholique en Allemagne à changer.

La bénédiction de telles unions ont déjà eu lieu dans de nombreuses communautés mais évoluent dans une zone grise aux yeux du droit canon. Une situation dénoncée par de nombreux membres du synode pour qui il était temps "de faire sortir ces pratiques de la clandestinité."

Les prêtres qui bénissent de telles unions ne seront par ailleurs pas sanctionnés. D'aucuns estiment également que les divorcés devraient pouvoir se remarier à l'église. En 2021, le Vatican avait rappelé sa ferme opposition à la bénédiction des couples homosexuels étant donné que de telles unions "n'entrent pas dans les desseins de Dieu."

L'Eglise catholique allemande travaille depuis 2019 et le scandale des abus sexuels à une réforme dans le cadre d'un synode axé sur les thèmes sensibles du célibat, des prêtres mariés, et d'une place plus grande réservée aux laïcs et aux femmes.

L'évêque d'Anvers, Mgr Johan Bonny, a fait part lors de la réunion du synode des pratiques mises en place en Belgique pour la bénédiction des couples du même sexe, ajoutant que cela s'était relativement bien passé. Le prélat belge a par ailleurs expliqué qu'il y avait eu des consultations informelles sur la question avec le Vatican et le pape François. Le pape lui a seulement dit: "C'est ta décision". Il pensait qu'il était important que tous les évêques la soutiennent, a encore précisé l'évêque belge.