Suicide, en conflit avec les Témoins de Jéhovah... On en sait plus sur l'auteur présumé de la fusillade à Hambourg

"Il n'y a pas d'indices d'un contexte terroriste", a affirmé un représentant du parquet de Hambourg. Le suspect de 35 ans, Philipp F., était lui-même un ancien membre des Témoins de Jéhova, avec lesquels il était en conflit, a ajouté vendredi la police. L'homme, qui n'avait pas d'antécédent criminel, "nourrissait une rage contre les membres de congrégations religieuses, en particulier contre les Témoins de Jéhova et son précédent employeur", a expliqué le représentant de la police lors de la conférence.

À lire aussi

La police avait toutefois reçu en janvier une "lettre anonyme" affirmant que Philipp F. pourrait souffrir "d'une maladie psychiatrique sans que cela ait été attesté par un médecin comme Philipp F. refusait de consulter" un spécialiste.

"L'auteur s'est enfui au premier étage" du bâtiment où étaient rassemblés des membres de la communauté pour une séance de prière", "et s'est donné la mort", a déclaré le ministre de l'Intérieur de la ville État de Hambourg, Andy Grote. Armé d'un pistolet, il a tué quatre hommes et deux femmes âgés de 33 à 60 ans, dont l'une était enceinte de sept mois et dont le bébé à naître est compté parmi les victimes, ont précisé les autorités. Huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement.

Selon les autorités allemandes, l'intervention rapide des forces de l'ordre a permis d'éviter un nombre plus élevé de victimes.