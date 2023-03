Jean-Marie Le Pen au cœur d’une polémique sur la torture en Algérie : “Il a bel et bien participé et activement à la bataille d’Alger”

Des déclarations qui ont dérangé deux autres historiens, André Loez et Fabrice Riceputi. Le premier s’exprime dans un tweet : “Bien que minime en apparence “l’affaire” du podcast affirmant que Le Pen n’a pas torturé en Algérie me paraît importante pour les historien-nes : politiquement pour ne pas minimiser ces actes bien sûr, mais aussi et surtout pour ce qui constitue une “connaissance historique.”

Pour Florence Beaugé qui a travaillé sur le sujet de l’Algérie pour nos confrères du Monde, déclare : “Le Pen se retrouve blanchi de l’accusation à deux reprises. D’une part par Benjamin Stora, d’autre part par Philippe Collin, qui a avalé innocemment la couleuvre. Le Pen a bel et bien participé et activement à la bataille d’Alger !”

Un choix de mots

”Dans l’épisode 2 de notre série consacrée à Jean-Marie Le Pen, et en accord avec l’historien Benjamin Stora, nous avons décidé de préciser son propos quant à Jean-Marie Le Pen et la torture en Algérie. Nous avions initialement utilisé la formule 'Jean-Marie Le Pen n’a sans doute pas pratiqué la torture en Algérie' mais nous avons finalement fait le choix d’utiliser les mots suivants pour être plus explicites : 'On ne peut pas prouver que Jean-Marie Le Pen a torturé en Algérie mais c’est une possibilité'…”

Voici ce qui est écrit désormais depuis le 9 mars sur la page de l’épisode 2 du podcast consacré au père de Marine Le Pen.

”Ils ont fait le service minimum ! Philippe Collin se donne raison ainsi. Le podcast est toujours en ligne, blanchissant Le Pen. Ce n’est pas ce semblant de rectificatif qui réparera les dégâts.”, explique Florence Beaugé qui estime que cette rectification sur le site de France Inter est insatisfaisante.

Une erreur

Le Monde a contacté Benjamin Stora et explique : “L’important pour moi n’était pas de dire si Jean-Marie Le Pen avait torturé ou non. Ce qui m’intéressait, c’était la fabrication du récit de lui-même pendant la guerre d’Algérie, comment il se fabrique un personnage pour plaire à sa clientèle électorale d’extrême droite. J’ai peut-être fait une erreur, j’aurais dû dire que Le Pen a torturé, comme des témoins l’ont dit à Florence Beaugé. Je l’ai fait de bonne foi, comme un historien qui n’a pas vu d’archives écrites.”

Quant à Philippe Collin, il raconte être soutenu par sa hiérarchie et ne sent pas du tout fautif. Dans le podcast on peut l’entendre désormais dire : “On ne peut pas prouver que Jean-Marie Le Pen a pratiqué la torture en Algérie mais c’est une possibilité. En tout cas, Jean-Marie Le Pen a justifié la torture. Il peut donc être considéré comme un tortionnaire aux yeux de la convention internationale contre la torture.”