L’ancien président géorgien alerte sur son état de santé après un présumé empoisonnement en prison : “C’est horrible à regarder”

Mikheil Saakashvili fût président de la Géorgie, pays aujourd’hui en proie à des contestations populaires sur fond de guerre en en Ukraine, de 2004 à 2013. Il est arrivé au pouvoir à l’issue de la “révolution des roses” de 2003, qui chassa le président Edouard Chevardnadze, d’allégeance russe. Il est aujourd’hui emprisonné depuis un an pour abus de pouvoir. Accusation qu’il conteste. Il a été arrêté en Géorgie à son retour d’exil, qu’il a passé aux États-Unis et en Ukraine, où il fût gouverneur d’Odessa. Il y a deux semaines, ses avocats ont publié son rapport de santé, révélant que Mikheil Saakashvili avait été empoisonné fin novembre et qu’il risquait la mort.