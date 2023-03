Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie concrétisent leur alliance militaire et leur volonté de contrer la montée en puissance de la Chine

À lire aussi

““Nous nous trouvons à un point d’inflexion de l’histoire, où le […] renforcement de la dissuasion et la promotion de la stabilité […] va influencer les perspectives de paix pour des décennies”, a déclaré Joe Biden. “Nous montrons une fois de plus que les démocraties peuvent assurer notre propre sécurité et notre propre prospérité, pas seulement pour nous, mais pour le monde entier”, s’est-il félicité.

Un tournant pour l’Australie

En soi, “ce projet d’Aukus reste avant tout un contrat d’armement, de vente d’armes”, relativise Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), rappelant “les bénéfices importants” que devrait en tirer l’industrie de défense américaine. Après tout, Canberra devrait dépenser près de 40 milliards de dollars rien que sur les dix premières années du programme, qui commence par la formation des équipages australiens à la technologie nucléaire, puis par l’achat de trois, voire cinq sous-marins américains usagés de classe Virginia (autour de 3 milliards de dollars la pièce), qui seront livrés à partir de 2030.

L’Australie engage ainsi un changement fondamental de sa politique de Défense, elle qui a toujours été “le champion de la lutte contre le nucléaire”, rappelle M. Courmont. Dans un contrat d’achat de sous-marins qu’elle avait initialement négocié avec la France, l’Australie avait d’ailleurs exigé de s’en tenir à la “classique” propulsion diesel-électrique, snobant donc la technologie nucléaire française. La volte-face effectuée par l’Australie en 2021, qui a négocié en secret le partenariat avec Londres et Washington avant de rompre le contrat français, avait donc d’autant plus fâché Paris. On notera cependant que les sous-marins liés à l’alliance Aukus ne porteront pas d’armes nucléaires en soi, ils seront simplement propulsés par l’atome.

Cet accord marque également un tournant pour les États-Unis. “Car c’est la première fois qu’ils livrent un sous-marin à propulsion nucléaire à un pays”, note Camille Grand, chercheur au Conseil européen des relations internationales, y voyant le “signe d’un partenariat stratégique très étroit”.

Un énorme chantier industriel

Néanmoins, “l’objectif ultime n’est pas seulement de vendre des sous-marins à l’Australie, mais de développer quelque chose de nouveau ensemble”, a insisté M. Biden. À plus long terme, la troisième étape du programme, et la plus ambitieuse, prévoit que les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni s’associent pour bâtir une nouvelle génération de sous-marins d’attaque, baptisée SSN AUKUS. Construits en Australie et au Royaume-Uni, les nouveaux navires incorporeront des technologies américaines avancées. Après un accord signé en 1958 avec Londres, ce sera donc la première fois en 65 ans que Washington partagera la technologie au cœur de ses sous-marins nucléaires.

Le défi industriel est immense, notamment pour Canberra qui devra se doter d’un nouveau chantier naval. Il s’agit de “l’investissement le plus important de toute l’histoire de l’Australie dans sa capacité de défense”, a expliqué Anthony Albanese. Sur trois décennies, le programme devrait coûter entre 178 et 245 milliards de dollars au pays, mais aussi créer 20 000 d’emplois pour les Australiens.

À l’avenir, la coopération devrait s’élargir aussi aux capacités cyber, à l’intelligence artificielle ou à la technologie quantique.

L’enjeu est surtout géopolitique. Et ce pour l’ensemble des trois alliés. “L’Australie veut se positionner comme un acteur majeur dans la région Asie-Pacifique, surtout dans le contexte de l’émergence de la Chine”, observe M. Grand. “Ce choix s’inscrit dans un vaste débat national, ouvert il y a une quinzaine d’années sur le positionnement (international) de l’Australie. La réponse est donnée ici est 'Nous sommes une puissance occidentale'”, enchérit M. Courmont, pour qui Canberra décide ainsi de suivre les rivalités émanant à l’origine des États-Unis.

Trois alliés face à la Chine

La Chine, dont le budget militaire est le deuxième plus important au monde et qui est dotée de la plus grande force marine, reste en effet la grande préoccupation des Américains, malgré l’invasion russe en Ukraine. Cette guerre est, aux yeux des États-Unis, “une sorte de tempête immédiate, alors que la montée en puissance de la Chine c’est comme le changement climatique, à savoir un problème beaucoup plus systémique”, illustre M. Grand. “La Chine est un rival comparable. Elle est une puissance technologique de premier rang, alors que la Russie, quelle que soit son agressivité, est déclinante”, poursuit l’expert.

Lundi, le mot “Chine” a à peine été prononcé. Mais le partenariat Aukus permet clairement d’envoyer un signal à Pékin, au moment où celui-ci accentue la pression sur Taiwan – l’île, revendiquée par la Chine, a d’ailleurs accueilli positivement l’annonce. De manière générale, l’objectif est de travailler, à trois pays alliés démocratiques, pour que “la zone indo-pacifique reste libre et ouverte”. Lisez : pour contrer les ambitions militaires chinoises et éviter que la Chine, de plus en plus assertive, n’assoie son influence sur la région. Pékin a d’ailleurs fustigé mardi le programme de coopération lancé par les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni comme étant une “voie erronée et dangereuse”. Pour M. Courmont, ce plan pourrait en effet mener à une escalade des tensions et place les autres pays de la région – surtout ceux qui n’ont pas encore choisi leur stratégie face à la Chine – dans une position délicate.

Quid de l’Union européenne ?

Côté européen, le Royaume-Uni veut, via l’Aukus, renforcer son poids sur la scène internationale, après le Brexit. L’Union européenne voit, elle, son allié privilégié, les États-Unis, durcir encore et toujours le ton vis-à-vis de la Chine. En soi, rappelle M. Courmont, “sur les questions économiques et commerciales, il y a une forme d’alignement européen sur les États-Unis. Les risques identifiés sont les mêmes, ceux de voir la Chine devenir un acteur commercial majeur, d’imposer ses normes, de créer des relations de dépendance.” Mais sur le plan stratégique, l’UE caresse toujours l’espoir d’éviter une confrontation avec Pékin. Le programme de l’alliance Aukus rappelle donc à l’UE la direction claire empruntée par Washington, alors que le débat européen sur la manière de gérer la Chine est loin d’être tranché.