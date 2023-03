L'Etat de droit, l'Ukraine et l'OTAN : le dîner trois services de Macron et Orban à l'Elysée

Lors d'un dîner de travail à l'Elysée, le chef de l'Etat français et le dirigeant hongrois controversé ont préparé le Conseil européen des 23 et 24 mars à Bruxelles. Ils ont évoqué "les questions de politique industrielle et de compétitivité européennes, ainsi que le sujet des migrations", a déclaré la présidence française.