La question de la réduction des émissions d’azote électrise les élections néerlandaises

Les autorités provinciales, élues tous les 4 ans, sont un échelon intermédiaire entre le gouvernement national et les municipalités. Elles décident de projets tels que l’aménagement du territoire, l’infrastructure, la politique économique régionale, l’accessibilité et la conservation de la nature. Les élections provinciales sont menées selon une forme de représentation proportionnelle, les électeurs votant pour un parti politique plutôt qu’un candidat individuel. “Cette année elles seront donc plus suivies que d’habitude. Et les membres élus aux côtés des collèges électoraux élisent eux-mêmes les 75 membres du Sénat, le 30 mai.” explique le politologue David Bos, de l’université d’Amsterdam. “L’enjeu est de taille compte tenu des tensions actuelles.”

Le parti des fermiers bouleverse l’échiquier politique

Et pour cause, un nouveau parti fait son apparition en 2019 : le BoerBurgerBeweging (BBB). Fondé par une ancienne journaliste et agricultrice, Caroline van der Plas, il s’érige comme défenseur du monde rural. En 2021, lors des législatives, les fermiers (boeren) ont remporté un siège à la Chambre des représentants. “En quelques années, ils sont devenus très populaires, ils raflent les intentions de votes des chrétiens-démocrates (CDA) dans plusieurs provinces, d’après les sondages” continue le politologue. “Et les agriculteurs veulent des représentants au Sénat pour pouvoir empêcher la réduction – drastique selon eux – des émissions d’azote.”.

L’affaire n’est pas si simple, car la première préoccupation des Néerlandais demeure l’accès au logement selon un sondage de l’outil de recherche Kieskompas. Sur 5411 Néerlandais interviewés, plus de 70 % considèrent le logement comme une des trois préoccupations majeures de l’élection. Et d’après Kieskompas, les jeunes (18 à 34 ans) se sentent encore plus concernés par cette question. Coincés entre une hausse des loyers importante et l’inflation du prix du gaz causée par la guerre en Ukraine, 40 % des 18-34 ans se rendent aux urnes pour des questions de logement.

”Et c’est là que ça se corse” , raconte David Bos, “car réduire la production d’azote peut signifier baisser les activités de construction, et les partis politiques n’arrivent pas à s’entendre sur ce sujet. ”. Les Verts, les travaillistes (PvdA) et le Parti socialiste (gauche radicale) pensent qu’il faut répartir les réductions d’azote sur plusieurs secteurs – aviation et mobilité. JA21, issu d’une scission du Forum pour la démocratie du populiste Thierry Baudet, et BBB considèrent que la loi est trop sévère. Si la répartition actuelle du Sénat ne change pas trop, la loi sur les émissions sera refusée. Selon une moyenne de différents sondages rendue publique la semaine dernière, BBB remporterait 12,4 % des voix pour 14,8 % au parti libéral VVD du Premier ministre Mark Rutte. Le PvdA et les Verts de GroenLinks, qui ont annoncé leur volonté de former un seul groupe au Sénat deviendraient ensemble la première force de la Eerste Kamer, avec 17 % des voix.

”Cette élection est donc cruciale, même si de nombreux Néerlandais n’en comprennent pas les enjeux. D’ailleurs la plupart, comme moi, ne sont même pas sûrs de ce que font ces conseils provinciaux”, glisse David Bos, amusé. Propos corroboré par Luuk, 28 ans, employé d’une banque néerlandaise : “Ce que font ces conseillers n’est pas très clair pour mes amis et moi. Je sais juste que je dois voter mais pourquoi nous avons ces élections demeure un mystère.”