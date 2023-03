Rassemblement sauvage à Paris contre la réforme des retraites

Les manifestants sont encadrés par la police, qui empêche la foule de progresser vers le quartier Montorgueil. Selon une source policière au Parisien, environ 350 personnes sont rassemblées dans ce quartiers du centre de Paris. Un important dispositif policier est déployé aux alentours de Châtelet-Les Halles.

Toujours selon le Parisien, six personnes auraient été interpellées par les forces de l'ordre qui procède à la dispersion de la foule. Des policiers reconduisent les manifestants par petits groupes vers les transports en commun.

Plusieurs manifestations en France

A la veille d'une journée décisive avec le débat sur les motions de censure, la colère des opposants à la réforme des retraites reste vive, poussant les dirigeants syndicaux à réclamer un abandon du texte, par crainte d'un "ressentiment" durable dans la population.

Il "semble impossible" à Isabelle Deprez, une professeure de mathématiques, de terminer sa carrière "à 64 ans sans porter atteinte à (sa) santé". "C'est la colère qui m'habite, une colère froide mais une colère immense", raconte à l'AFP la professeure de 54 ans, qui manifeste dimanche à Lille. Entre 200 et 250 manifestants se sont rassemblés ce soir sur la Grand Place de Lille pour une manifestation spontanée, selon La Voix du Nord.

Pour Laurent Berger, numéro un de la CFDT, "nous sommes passés du sentiment d'être méprisés à un sentiment de colère, notamment parce qu'on a privé les salariés du résultat de leur mobilisation", à savoir, selon lui, le rejet du texte à l'Assemblée nationale s'il était passé au vote. Le gouvernement a choisi le recours au 49.3, qui le dispense d'un tel vote. "Le ressentiment et la colère qui progressent doivent servir les mobilisations dans un cadre pacifique et ne pas être instrumentalisés politiquement", ajoute le dirigeant dans un entretien à Libération.

L'intersyndicale appelle à une vaste journée de mobilisation jeudi.

Après plusieurs journées de mobilisation et de manifestations, à l'appel de l'intersyndicale regroupant toutes les grandes organisations, le recours jeudi à l'article 49.3 de la Constitution par la Première ministre Élisabeth Borne, a mis le feu aux poudres.

Depuis, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements. Dimanche soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées autour du vaste centre commercial parisien des Halles, scandant des slogans anti-Macron, anti-police et contre le 49.3.

Les manifestants interrogés par l'AFP lors des rassemblements dans l'Hexagone expriment en effet de la colère, mais défilent, en majorité, dans le calme, avec slogans et pancartes.

Philippe Martinez, à la tête de la CGT, dit "ne pas comprendre" que "le gouvernement et surtout le président de la République ne prennent pas au sérieux nos alertes". "C'est de la responsabilité" d'Emmanuel Macron "si la colère est à ces niveaux-là", selon lui.

Le président des Républicains, Eric Ciotti, a rapporté sur Twitter que sa permanence parlementaire à Nice avait été caillassée dans la nuit de samedi à dimanche pour, selon lui, "faire pression" afin qu'il vote lundi la motion de censure. D'autres permanences d'élus pro-réforme ont été prises pour cible ces derniers jours.

Les deux motions déposées, par Liot (Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires) et par des élus du Rassemblement national (RN), seront débattues et mises au vote de l'Assemblée nationale à partir de 16H00.

"Pas de majorité pour faire tomber le gouvernement"

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire pense "qu'il n'y aura pas de majorité pour faire tomber le gouvernement". "Mais ce sera un moment de vérité. La réforme des retraites, vaut-elle oui ou non, la chute du gouvernement et le désordre politique ? La réponse est clairement +non+", a déclaré le ministre au Parisien de dimanche.

Pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui porte cette réforme depuis des mois, "bien sûr, une motion de censure peut toujours être adoptée" à l'Assemblée nationale. "Mais il faudrait pour cela qu'elle rassemble une coalition des +contre+, des +anti+, pour obtenir une majorité très hétéroclite sans ligne politique commune", a-t-il dit au Journal du dimanche.

Lundi sera aussi la première journée des épreuves de spécialité du bac 2023, pour près de 540.000 lycéens, sur fond de menaces de grève des surveillants.

Le ministère de l'Education mobilisera des surveillants supplémentaires afin de "permettre le déroulement des épreuves dans les meilleures conditions". En cas de retard dus à une grève des transports, il y aura aménagement du temps d'épreuve pour que le candidat puisse plancher pendant la durée prévue.

Du côté de la grève des éboueurs, la mairie de Parie estime le volume des déchets non ramassés dans les rues à 9.600 tonnes dimanche, en légère baisse grâce à un barrage filtrant qui laisse passer quelques camions au centre d'incinération d'Issy-les-Moulineaux.

Cette grève touche également des villes en région: à Rennes, les poubelles s'amoncellent sur les trottoirs depuis une semaine et à Nantes depuis au moins le 15 mars.