Le plan inédit de l'Union européenne pour (essayer de) livrer plus d'obus et plus vite à l'Ukraine

L'objectif est double: continuer à soutenir l'Ukraine, tout en remplissant les stocks, quasiment épuisés, des Etats membres, qui fournissent des armes à l'Ukraine depuis des mois. Et le défi est majeur puisque l'UE doit offrir des garanties à l'industrie afin qu'elle accélère son rythme de production d’obus et d’armes, alors que les pays européens ont rechigné pendant des années à faire de la défense une priorité. "Nous étions convaincus que les prochains conflits seraient courts et high tech", soupire un diplomate. Si l'UE n'est pas partie au conflit, certains Etats membres, dont la France, évoquent désormais la nécessité de bâtir une "économie de guerre", conscients des efforts immenses qu'il reste à faire et de l'enjeu: "la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre", insiste une autre source européenne.

1. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle besoin d'obus de 155 mm ?

155 mm, c'est le calibre standard de l'Otan - celui des Russes est de 152 mm. Selon El Pais, 60% des obusiers dont dispose l'Ukraine sont de modèle soviétique et utilisent des obus de calibre 122mm ou 152mm. Dans les premiers mois de la guerre, les pays européens - en particulier ceux d'Europe centrale et orientale - se sont dépêchés de livrer à Kiev les équipements de type soviétique dont ils disposaient encore et que l'armée ukrainienne savait utiliser. Progressivement, des armements plus modernes (canons M777 américains, Caesar français, lance-roquettes Himars, etc.) ont été fournis à l'Ukraine, au fur et à mesure que ses soldats ont été formés à les manier. Selon le décompte fait en janvier 2023 par le Center for Strategic and International studies, l'armée ukrainienne aurait reçu environ 300 pièces d'artillerie tractées et automotrices de 155 mm. Et ce chiffre est destiné à augmenter, les obusiers de type soviétique n'étant de toute façon plus produits à grande échelle ni en Ukraine ni en Europe de l'Est.

Les équipements de modèle occidental fonctionnent avec des munitions de 155 mm (intelligentes, plus précises, même à très longue distance, dotées d'un système de guidage, etc.). Mais les livraisons occidentales de ces projectiles n'arrivent plus à tenir le rythme de la guerre. Les Ukrainiens tirent entre 5000 et 7000 obus par jour, soit un cinquième de ce qu'ils seraient en capacité d'utiliser s'ils avaient plus de stocks, alors que la Russie en tire 50 000. Le ministre de la Défense ukrainien a indiqué que son pays aurait besoin de 350000 obus par mois pour repousser les forces russes et lancer ses propres contre-offensives.

2. Premier objectif: livrer à Kiev, aussi vite que possible, ce dont on dispose

Lors du sommet européen de février, l'Estonie, a esquissé un plan européen pour livrer 1 million d'obus à Kiev. Prix estimé de l'opération: 4 milliards d'euros (soit 4000 euros la pièce). Nouveauté: l'achat commun de munitions, encore jamais pratiqué par les Vingt-sept. L'idée a fait son chemin et un projet a été mis sur la table par la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Il a fait l'objet de plusieurs négociations entre les Vingt-sept, dont les représentants auprès de l'UE se sont encore rencontrés ce dimanche pour régler les derniers détails, afin de permettre aux ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense , réunis ce lundi à Bruxelles, de s'accorder sur le texte, qui sera ensuite validé au plus haut niveau par les dirigeants européens, jeudi.

Le plan comprend trois pistes, à développer en parallèle, dont la première consiste à encourager les Etats membres à puiser davantage dans leurs stocks de munitions (qu'elles soient de 155 mm ou de 152mm) ou à rediriger leurs nouvelles commandes d'obus vers l'Ukraine. Certes, "on n'a pas besoin d'attendre un dispositif européen pour faire cela", précise un diplomate, qui insiste sur le fait que les livraisons à Kiev n'ont jamais cessé. Mais il faut accélérer la cadence. L'UE prévoit une enveloppe d'un milliard d'euros, dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), afin de rembourser à hauteur de 50% ou 60% les obus fournis à l'Ukraine - jusqu'ici 450 millions d’euros ont été mobilisés via la FEP pour livrer 350 000 munitions de 155mm.

3. Mais quid alors de notre défense et des stocks des Etats membres ?

Mais les Etats membres veulent surtout être sûrs qu’ils pourront rapidement combler leurs stocks et donc que "l'industrie sera en mesure de répondre à la demande", précise un diplomate. Or actuellement, "les dépenses en munitions de l'Ukraine est plusieurs fois supérieur à notre taux de production. Cela met nos industries de défense à rude épreuve", avait mis en garde le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, mi-février.

Or les entreprises ont elles-mêmes besoin d’être rassurées avant de songer à effectuer des investissements pour accélérer la cadence. Passer des commandes groupées (et donc importantes) d'obus de 155 mm, pour répondre tant aux besoins de l'Ukraine qu’à ceux des Etats membres, devrait permettre d'envoyer un signal positif aux industriels. L'autre enjeu est aussi d'éviter un "phénomène de compétition", de course à l'achat d'obus, entre les Vingt-sept, et donc d'augmentation des prix.

Pour effectuer des achats groupés, deux options existent. Soit un Etat membre coordonne l'opération pour d'autres - l'Allemagne s'est déjà portée volontaire, tenant à privilégier ce modèle national, selon elle plus pragmatique, rapide, efficace et moins bureaucratique, mais qui permet aussi de booster sa propre industrie. Soit c'est l'Agence européenne de défense (AED) qui prend les manettes et gère l'achat commun au nom de minimum trois pays. Une solution plus européenne que préfère par exemple la Belgique, tout comme la France.

Un autre milliard d'euros, toujours de la FEP, est prévu pour rembourser en partie les projectiles achetés via ces commandes groupées et envoyées à l'Ukraine. Au total, deux milliards d'euros doivent donc servir à financer à 50% l'achat d'obus pour Kiev. Ce qui signifie que la valeur totale des livraisons visée est de 4 milliards d'euros, soit le montant demandé par l'Estonie.

4. Problème résolu, alors ?

Dimanche, plusieurs questions pratiques restaient néanmoins en suspens. Par exemple, ces achats groupés, stimulés par des fonds européens, doivent-ils se limiter à des obus de 155 mm Made in Europe? Actuellement, 15 entreprises situées dans 12 Etats membres de l'UE produisent ce type de projectiles. Si d'aucuns y voient une occasion de booster l'industrie européenne, d'autres insistent pour faire des besoins de l'Ukraine une priorité.

Si certains Etats membres poussent pour fixer la livraison d'1 million d'obus à l'Ukraine comme objectif officiel du plan européen, d'autres incitent à la prudence. Si certains Etats membres poussent pour fixer la livraison d'1 million d'obus à l'Ukraine comme objectif officiel du plan européen, d'autres incitent à la prudence. "Il est difficile d'annoncer cet objectif sans garanties sur les délais", met en garde une source européenne. Or la grande inconnue reste le timing. Dans le plus optimiste des scénarios, les commandes groupées d'obus pourraient être passées en mai. Actuellement, le délai de livraison est en moyenne de 12,6 mois. Et il est difficile de savoir à quel point cette opération permettra d'accélérer la fabrication d'obus de 150mm. Les entreprises européennes seraient aujourd'hui en mesure de produire 600 000 obus de 155 mm par an - vendredi un fonctionnaire européen a refusé de confirmer cette information stratégique.

4. Et à plus long terme ?

La troisième piste du plan européen reste encore quelque peu floue, tant le défi est majeur: s’attaquer aux difficultés structurelles de l'industrie de la défense, aux obstacles majeurs qu’ils rencontrent pour accélérer la production. Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, a déjà entamé la semaine dernière une tournée "défense" dans plusieurs pays de l'UE (Bulgarie, Slovaquie, République tchèque, Pologne, France et Roumanie) pour faire le point.

La Commission veut identifier les goulots d'étranglement, aider à réorganiser les chaînes d'approvisionnement et les filières de production, soutenir la coopération de divers fabricants, leur faciliter l'obtention de permis de construction, ou encore aider l'industrie de la défense à accéder plus facilement à des investissements, alors que les banques rechignaient jusqu'ici à s'aventurer dans ce domaine. "Il faut signaler que financer la sécurité c'est contribuer à la durabilité" de nos sociétés, explique une source européenne.

La Facilité européenne (FEP) pour la paix est un instrument extérieur au budget de l’UE, étant directement financée par les contributions des États membres proportionnellement à leur revenu national brut. Initialement, elle avait été dotée de 5,7 milliards d’euros pour la période budgétaire 2021-2027. Mais depuis le début de l’agression russe, 3,6 milliards d’euros ont déjà servi uniquement à armer l’Ukraine. En décembre, les Vingt-sept se sont donc accordés pour injecter 2 milliards d’euros de plus dans la FEP. Mais ceux-ci devraient servir à financer le nouveau plan européen axé sur la livraison d’obus à Kiev.

L’idée est donc d’y ajouter 3,5 milliards d’euros supplémentaires censés suffire jusqu’en 2027. Cette nouvelle enveloppe pourrait être validée cette semaine, mais ce timing n’est pas certain. En particulier, les plus grands contributeurs à la FEP pourraient avoir besoin de plus de temps pour donner leur feu vert. Ceux-ci sont l’Allemagne (25 %), la France (17 %), l’Italie (12 %), et l’Espagne (8,5 %). À eux seuls, ces quatre États membres assument près de 63 % du budget de la FEP. Beaucoup insistent aussi sur la nécessité de rappeler que cet instrument n’est pas exclusivement destiné à l’Ukraine. “La FEP a une dimension mondiale”, insiste un fonctionnaire européen, tandis qu’un diplomate pointait les besoins de certaines régions en Afrique, que les Européens tentent de stabiliser.