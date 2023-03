Comment le compte Instagram d’Élisabeth Borne a soudainement atteint 49.3K abonnés

À lire aussi

Mais comment la Première ministre a-t-elle soudainement "gagné" autant de followers sur Instagram, jusqu’à arriver tout pile à 49.300? Tout est parti du tweet d’un internaute français, qui a posté ceci sur le réseau social à l’oiseau bleu: "Si ce tweet atteint 50 likes, j’envoie 27K faux abonnés à Élisabeth Borne pour qu’elle ait exactement 49.3k abonnés". Le jeune homme, nommé Malik, ne pensait pas réussir son pari, mais son message a atteint 36.000 likes. "C’était juste pour la vanne", a-t-il raconté au Parisien, précisant qu’il avait fait "une faute de frappe" dans son tweet en écrivant "27K" et non "37K". Mais il a bien "envoyé" 37.000 nouveaux abonnés à Élisabeth Borne.

L’entourage d’Élisabeth Borne dénonce “une action malveillante”

Ces followers sont faux et ont en réalité été créés par Malik et étant donné que le compte de la Première ministre française est public, toutes les personnes qui s’y abonnent sont acceptées automatiquement, ils ne doivent pas être approuvés. Il existe sur internet des sites spécifiques où n’importe quel internaute peut acheter, pour quelques dizaines à quelques centaines d’euros, des faux comptes Instagram, Twitter, etc. Malik affirme n’avoir dépensé que 10 euros pour réussir son coup, mais il confie que "cela dépend des prix des différents sites, de la qualité des faux abonnés". "Le tarif peut grimper énormément", a-t-il expliqué.

La blague de Malik a cependant été rapidement repérée par Matignon, qui a commencé par passer le compte d’Élisabeth Borne en mode privé, afin de pouvoir "nettoyer" la liste d’abonnés. Ce mardi, la Première ministre a récupéré un taux cohérent de followers, 24.500. L’entourage de la "PM" a dénoncé auprès de Libération "une action malveillante et organisée".

Lundi soir, le compte du ministre du Travail Olivier Dussopt a subi le même sort, à nouveau suite à un tweet de Malik. Le nombre d’abonnés du ministre a grimpé de 21.400 à 49.300, mais une opération de nettoyage semble également en marche, puisque ce mardi après-midi, le compte Instagram ne comptait déjà "plus que" 49,1K followers (bien qu’il soit toujours en mode public).