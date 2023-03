L'interview interviendra après l'adoption définitive lundi par le Parlement de cette réforme très contestée et une journée de consultations de son camp ce mardi par le président, sur fond de poursuite des manifestations.

L'Elysée avait fait savoir qu'Emmanuel Macron s'exprimerait après la séquence sur les retraites, mais le doute planait sur la date, certains dans son entourage le poussant à intervenir rapidement et d'autres à temporiser jusqu'à la semaine prochaine.

Sa réforme phare a été adoptée dans la douleur, via l'article 49.3 de la Constitution qui permet de passer sans vote à l'Assemblée nationale suivi d'une motion de censure du gouvernement d'Elisabeth Borne rejetée lundi à neuf voix près seulement par les députés.

Cela n'a pas éteint la colère politique des oppositions, ni la colère sociale. Lundi soir encore, des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes de France, émaillées parfois de fortes tensions. Une nouvelle journée de mobilisation syndicale est attendue jeudi, au lendemain de l'interview présidentielle.

Mardi, Emmanuel Macron doit consulter tour à tour les chefs de son camp, les ténors du gouvernement, les présidents du Sénat et de l'Assemblée Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, et enfin les parlementaires de sa majorité relative.