Face aux différents incidents, Emmanuel Macron a pris la parole pour différents JT en France. "Il faut que la réforme "entre en vigueur d'ici la fin de l'année", a indiqué le président. Tout en ajoutant: "Cette réforme ne me fait pas plaisir. Mais elle est nécessaire. Elle a donné lieu a plus de 175 heures de débat. Elle est désormais devant le conseil constitutionnel qui doit faire son travail dans le calme."

Le président français a également déclaré qu'il "regrettait qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis" et qu'il était prêt à "endosser l'impopularité".

Le président français s'est ensuite exprimé sur ses propos à propos des foules et de leur illégitimité. "Nous sommes un vieux pays avec des lois et des légitimités", a-t-il rétorqué. "Lorsque les syndicats manifestent contre une réforme, je les respecte car ils sont dans leur rôle et défendent leur point de vue. Le parlement essaye d’ailleurs d’écouter ces demandes. Mais lorsque des individus utilisent l’extrême violence envers des parlementaires, des maires ou des élus, ce n’est plus la démocratie."

Pour le président, ses propos visaient uniquement ceux qui troublent l'ordre public. "Mes propos devaient clarifier les choses. On respecte, on écoute, on essaye d’avancer pour le pays. Tous les pays ont connu ce genre de crise et on ne peut pas tout respecter. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions. On ne tolérera aucun débordement."

Par la suite, il est entré un peu plus dans le vif du sujet de cette réforme. Selon ses mots, il aurait pu "mettre la poussière sous le tapis". Mais il n'avait pas le choix. "Lorsque je suis entré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Aujourd’hui, il y en a 17 et bientôt 20. Pouvait-on continuer avec le même système? Au plus on attend, au plus il allait se dégrader."

Emmanuel Macron explique que trois solutions pour essayer de résoudre le problème. "La première était d’augmenter les impôts. Mais la France est un des pays d’Europe où le taux d’imposition est le plus haut. Deuxièmement, on pouvait dire que c’est aux dépens d’autres priorités. Mais il est impossible de prendre l’argent de la santé ou de l’éducation pour le mettre dans le système de retraite."

Revient alors le dernier projet que Macron surnomme comme magique: "Il s'agit du déficit. Ce qui signifie de faire payer vos enfants parce qu’aujourd’hui, nous ne sommes pas capables de prendre nos responsabilités"

