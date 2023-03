"Des propos culottés", "Une interview lunaire", "Du mépris": la prise de parole d'Emmanuel Macron déjà vivement critiquée

Un long discours qui n’a pas calmé ceux qui s’opposent à cette réforme, que Macron veut voir entrer en vigueur d’ici la fin de l’année.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a accusé le président de la République d’avoir menti sur la position de la CFDT sur les retraites : “Déni et mensonge ! La CFDT a un projet de réforme des retraites. Macron de 2019 l’avait compris, il avait repris notre ambition d’un système universel. Macron de 2023 refait l’histoire et ment pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste”. Du côté de la CGT, les propos du chef d’État ont également été fustigés par le secrétaire général, Philippe Martinez. “C’est lunaire cette interview. C’est : 'tout va bien, je fais tout bien, il ne se passe rien dans la rue'. C'est grave. Il n'y a aucune réponse face à une mobilisation que certains disent historique depuis une trentaine d'années”, a dénoncé Philippe Martinez, regrettant de voir un Macron "sûr, tout seul, de lui, de ce qu'il fait" et "devient une caricature".

"C'est une provocation", a renchéri à ses côtés François Hommeril, le patron du syndicat des cadres, qui s'est dit globalement "très choqué" par l'interview du chef de l'Etat. "Moi, j'en peux plus de ces leçons de responsabilité", a déclaré le président de la CFE-CGC. Evoquant un "disque rayé", il a ajouté qu'Emmanuel Macron faisait "comme si rien ne s'était passé depuis deux mois, comme si la Terre s'était arrêtée de tourner". "Il est parti sur la Lune, peut-être qu'il était avec Thomas Pesquet, je ne sais pas, quelque part dans la navette spatiale...", a-t-il grincé.

"Tous dans les rues"

Côté politique, le député de la NUPES Louis Boyard a encouragé les Français à manifester davantage leur désaccord, comme ils l’ont fait dans les rues ces deux derniers jours. “Il ne vous écoute pas, alors faites plus de bruit. Demain et ce soir, toutes et tous dans la rue”, a-t-il écrit sur Twitter.

L’eurodéputée LFI-NUPES Manon Aubry a dénoncé des propos “culottés” d’Emmanuel Macron concernant les bénéficiaires du Smic. “'Jamais les smicards n’ont eu leur pouvoir d’achat autant augmenté'. Sérieusement ? ! En pleine crise de l’inflation où personne n’arrive à joindre les deux bouts, c’est culotté”, a-t-elle écrit.