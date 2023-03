"Je suis allé à l'école, j'ai vu mes copains et ma maîtresse, je suis content": l'enfant accidenté par Pierre Palmade s'exprime pour la première fois

À lire aussi

Avec l'accord des parents et sans visage flouté, il assure "ne pas se souvenir de l'accident". Pris en charge à l'hôpital Necker, il peut marcher et courir comme un enfant de son âge. Mais il porte un corset qui le limite encore un peu dans ses mouvements. "Je suis content d'être rentré à la maison", dit-il. "Je suis allé à l'école, j'ai vu mes copains et ma maîtresse, je suis content", ajoute-t-il. Par contre, il avoue ne pas pouvoir aller à la récré car sa maîtresse a peur qu'il se passe quelque chose de maladroit avec les autres enfants. "Par contre, ils peuvent venir jouer avec moi dans la classe" sous surveillance.

Heureusement pour lui, il affirme "se sentir bien" même si ce corset de maintien "le gêne quand il doit dormir". Il a également pu rendre visite à son père qui est toujours à l'hôpital.

Actuellement, l'enfant ne peut toujours pas avaler d'aliments trop durs ou boire des boissons acides. Une opération à sa mâchoire est prévue prochainement.