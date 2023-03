Ces notes du renseignement qui ont poussé l'exécutif français à annuler la visite du roi Charles III

L'Élysée a annoncé ce vendredi, deux jours avant l'arrivée du roi Charles en France, que le monarque britannique ne viendrait finalement pas rendre visite à Emmanuel Macron. Sa visite est en effet reportée, "compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites", le 28 mars. Dans le contexte tendu d'opposition à la réforme des retraites, de nombreuses voix - en politique et du côté des syndicats - s'étaient élevées ces derniers jours pour dénoncer un mauvais sens des priorités du président français et promettre de perturber les déplacements et événements prévus pour Charles III et son épouse.