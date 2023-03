Les Arméniens du Karabakh en mode survie après cent jours de blocus: "Le but de l’Azerbaïdjan est de semer l’incertitude..."

”Le but de l’Azerbaïdjan est de semer l’incertitude, de casser le moral de la population afin de procéder à une épuration ethnique”, a dénoncé jeudi le “ministre d’État” du Karabakh, Gourguen Nercessian lors d’une conférence de presse en visioconférence, diffusée par la télévision locale à l’occasion des 100 jours du blocus.

L’enclave est inaccessible à la centaine d’observateurs européens qui patrouillent à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi qu’aux journalistes et aux diplomates. Seuls des soldats russes et des convois de la Croix-Rouge internationale circulent sur la route du corridor de Latchine, l’unique route qui relie l’Arménie à l’enclave située en territoire azerbaïdjanais. Aucun véhicule civil n’est passé depuis trois mois. Il serait en tout état de cause bloqué par un groupe de pseudo-écologistes azéris installés à quelques dizaines de mètres du poste 7 des forces russes. “Utiliser la force pour déloger les manifestants ne fera que dégrader la situation”, souligne le dirigeant du Karabakh. “Seule la négociation peut amener une solution”.

<p>Le corridor de Latchine, entre le Nagorny Karabakh et l'Arménie, bloqué par des manifestants azerbaïdjanais se présentant comme des défenseurs de l'environnement, le 26 décembre 2022</p> ©AFP

Huit produits de base sont rationnés

Dans l’enclave, faute de fourrage, les paysans ont abattu une partie du bétail, ce qui assure assez de viande au marché local. Huit produits sont rationnés depuis le 20 janvier – les pâtes, sarrasin, riz, sucre, huile, fruits, légumes, œufs. Des files se forment régulièrement à l’entrée des magasins. La population se prépare aux semis de printemps. Ce qui manque surtout, ce sont des produits d’hygiène, des médicaments de base, des pots de nourriture pour enfants, selon les autorités du Karabakh. Paradoxalement, un marché noir s’est installé qui rend disponibles des fruits exotiques et des fleurs. “Nous allons éradiquer ce marché qui n’est pas illégal, mais non éthique”, a promis M.Nercessian à la presse arménienne.

La Croix-Rouge assure le transport des malades et blessés les plus graves vers l’Arménie, tandis que la population souffre de problèmes nerveux qui ne peuvent pas être pris en charge sur place.

Inquiétude aussi sur la fourniture d’électricité. Pour compenser la rupture de l’alimentation en provenance d’Arménie, le Karabakh a dû faire marcher à fond ses turbines hydroélectriques avec pour conséquence que le niveau de l’eau baisse dans les réservoirs.

Blocage politique alors que “la situation se détériore”

La population est prisonnière d’un blocage politique. Bakou réclame la “réintégration” du Karabakh dans le pays (selon des frontières scellées sous l’ère de Staline) tandis que le Karabakh, terre millénaire des Arméniens, plaide pour l’autodétermination. “La réintégration, ce n’est pas possible”, affirme le “ministre des Affaires étrangères” Sergueï Ghazarian. “Le blocus en est la preuve silencieuse”.

L’Arménie voisine n’a pas beaucoup de marge de manœuvre dans cette crise. Elle sait que la Russie (qui dispose d’une base militaire à Gumri) ne lâchera pas son emprise car l’Arménie forme, avec la Géorgie, le corridor territorial qui relie la Russie à l’Iran. Elle craint également les visées néo-ottomanes de la Turquie qui veut créer un corridor allant jusqu’en Azerbaïdjan et en Asie centrale. Erevan est un verrou sur le chemin des néoempires que sont la Russie, l’Iran et la Turquie.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les camions iraniens ne cessent de monter vers la Russie, chargés de fuel et de téléphones portables, fort probablement un moyen de contourner les sanctions occidentales. Dès lors les négociations vers un accord général de paix sont difficiles. “La situation se détériore avec des incidents comme la mort, le 5 mars, de deux soldats azerbaïdjanais et de trois policiers du Karabakh”, explique un diplomate européen sous le couvert de l’anonymat. “Et la guerre en Ukraine pourrit tout. Même si les discussions diplomatiques sont positives avec les Russes, le communiqué de presse qui suit à Moscou cherche à accentuer la confrontation avec l’Ouest”. En février, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait accusé l’Union européenne (UE) d' “abuser ouvertement de ses relations avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan” pour mettre un pied dans ce qui est jusqu’ici le pré carré de la Russie.