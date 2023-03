Macron réagit aux tensions en France et laisse entrevoir des ouvertures: "Le pays ne peut pas être à l'arrêt"

À lire aussi

"Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel". Mais "le pays ne peut pas être à l'arrêt", "nous continuons à avancer", a également déclaré Emmanuel Macron.

Visite de Charles III: une nouvelle date "au début de l'été"

Emmanuel Macron dit avoir proposé qu'"au début de l'été", une nouvelle date de visite du roi Charles III puisse "être calée", après le report de son déplacement en raison des manifestations contre la réforme des retraites.

"Nous avons proposé que au début de l'été, en fonction de nos agendas respectifs, nous puissions ensemble caler une nouvelle visite d'Etat" du monarque britannique, a-t-il expliqué. Selon lui, "le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report", et "nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens" à "proposer une visite au milieu des manifestations".

A noter que durant son intervention, Emmanuel Macron a également annoncé qu'il serait accompagné de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de son voyage en Chine début avril. "J'ai proposé à la présidente von der Leyen de m'accompagner sur une partie" de la visite pour présenter une "voix (européenne) unie" face à Pékin, a-t-il dit.