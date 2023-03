"On en a cassé des gueules", "T'as de la chance, on va se venger sur d'autres": la police française dérape durant une interpellation

Un groupe de sept manifestants est interpellé par une unité de la brigade de répression de l'action violente motorisée, la BRAV-M. L'un d'eux a enregistré les propos des policiers qui les encerclaient. Selon Le Monde, sur la bande sonore, on entend distinctement un policier menacer l'un des manifestants de le prendre à part du groupe, lui intimer de fermer "(sa) gueule". "Tu sais que tu as une vraie tête à claques ?", lance aussi le fonctionnaire.

Mais les menaces ne s'arrêtent pas là, car quelques minutes plus tard, un policier s'en prend à nouveau au jeune homme: "T’as tellement de chance d’être assis là, maintenant qu’on t’a interpellé, je te jure, je te pétais les jambes, au sens propre… Je peux te dire qu’on en a cassé, des coudes et des gueules". Le bruit de deux gifles se fait également entendre sur l'enregistrement, avant que l'unité de la BRAV-M soit appelée à un autre endroit de Paris, où d'autres débordements nécessitent sa présence. "T'as de la chance, on va se venger sur d'autres personnes", entend-on alors.

Interrogée par nos confrères, la préfecture de police indique ne pas avoir eu d'échos de cette altercation, mais pourrait ouvrir une procédure si "les faits allégués le justifient".

Qu'est-ce que la BRAV-M?

La brigade de répression de l'action violente motorisée a été créée en 2019, alors que le mouvement des Gilets jaunes grandissait. Les policiers se déplacent à moto en binôme, et sont reconnaissables notamment à leur casque de moto, souvent blanc. Leur mission est de "disperser les regroupements, selon un emploi de la force gradué et proportionné et de procéder à un maximum d’interpellations", explique la préfecture de police de Paris, qui est à l'origine de la création de la BRAV-M. Ils constituent une aide complémentaire aux autres autres brigades, comme les CRS, notamment car ils peuvent se déplacer plus rapidement.

Depuis sa création, la BRAV-M a régulièrement été au coeur de polémiques. On reproche aux différentes unités d'user facilement de la violence, notamment de donner des coups de matraque sans raison apparente. Ces derniers jours, des membres de la BRAV-M ont notamment été filmés en train de charger violemment des manifestants qui ne représentaient pas une menace pour eux. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre également un de ces policiers asséner un coup à un homme, qui s'écroule et reste au sol quelques instants.

Au moins deux enquêtes pour des soupçons de violences illégitimes commises par des policiers ont été ouvertes à Paris depuis les dernières manifestations contre la réforme des retraites.