En conférence à Bruxelles, François Hollande a pointé les deux erreurs fatales d'Emmanuel Marcon sur la réforme des pensions

L'ancien président de la République française à Bruxelles dans le cadre du cycle de conférences Les grands invités de l'hôtel de ville. Le socialiste est venu présenter son dernière livre Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale (Stock). ©ROS

Le socialiste s’est inquiété de voir que si l’extrême droite atteint le second tour aux prochaines élections présidentielles, elle ne soit “plus suffisamment effrayante pour justifier un vote de barrage. Et ça, c’est la menace principale.” Selon lui, l’unique façon de contrer une telle éventualité passe par la reconstruction des deux principales formations politiques du pays. “L’extrême droite se nourrit surtout de la faiblesse des grands partis”. L’issue, c’est de “reconstituer les deux grandes familles politiques – la droite, la gauche – qui puissent figurer dans une élection présidentielle pour être au second tour, l’une et l’autre.”

Réforme des pensions : les deux erreurs fatales d’Emmanuel Macron

Sur la réforme des pensions, François Hollande a pointé les deux erreurs majeures d’Emmanuel Macron. “Pour parvenir à mener une réforme des pensions, il y a des conditions préalables. La première condition est de discuter avec les organisations syndicales. En France, pour une fois, nous avons la chance d’avoir la CFDT comme première organisation syndicale ; avec Laurent Berger, qui conduit le mouvement social aujourd’hui. La première condition eut été de discuter avec Laurent Berger, de négocier avec les organisations syndicales, de trouver un compromis si possible, en tout cas des avancées, des concessions. Ça n’a pas été fait.”

À lire aussi

”Le gouvernement a préféré faire un accord politique avec les LR (la droite française, en faveur du report de l’âge de la retraite, NDLR) pour faire passer sa réforme. Sauf que ce parti n’est plus dirigé, n’a même pas été capable d’apporter ses suffrages à l’assemblée nationale. D’une certaine façon, c’est un constat d’échec. Un échec dans la négociation sociale, un échec au parlement. Donc… je n’aimerais pas être le président de la République aujourd’hui.”

À lire aussi

Quelle porte de sortie, donc, pour Emmanuel Macron ? “Il n’a le choix qu’entre de mauvaises solutions. Soit il retire le projet alors que ça a été voté. Il y a un précédent, Jacques Chirac avait promulgué un texte en disant qu’il ne serait pas appliqué. Soit, il tient bon. Mais pendant combien de temps ? Avec quels incidents ? Quelles aigreurs dans la société, quel ressentiment ? Et quelle suite pour le quinquennat ? À une Karine Lalieux particulièrement attentive : “ne faites pas comme Emmanuel Macron…”

À lire aussi

”Elon Musk est pire que Vladimir Poutine”

Le livre de François Hollande traite également la question des Gafam. L’occasion pour le socialiste d’évoquer sa rencontre avec Elon Musk, qu’il craint plus que Vladimir Poutine. “Il y a deux personnes que j’ai rencontrées et qui m’ont fait peur : Vladimir Poutine et Elon Musk. Poutine, on peut essayer de le contenir, de le repousser. On sait comment faire. Mais Elon Musk… Il a une vision de l’humanité totalement étrangère à nos valeurs. Il pense qu’il peut construire une autre humanité grâce à la science, la technologie, etc.”, narre l’ancien président français qui a rencontré le milliardaire américain en 2014 sur les conseils de son équipe – “tu es socialiste, il faut que tu sois moderne. Il faut aller dans la Sillicon Valley. Donc, pour être moderne, je vais aller voir Elon Musk…”

À lire aussi

L'ancien président de la République française à Bruxelles dans le cadre du cycle de conférences Les grands invités de l'hôtel de ville. Le socialiste est venu présenter son dernière livre Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale (Stock). ©ROS

”Lorsque je rencontre Elon Musk en 2014, il me parle d’un voyage qu’il va organiser sur la planète Mars. Les gens qui me parlent de projets de voyage sur Mars peuvent être considérés comme des gens pas tout à fait équilibrés. Il me parle aussi de la construction d’un individu qui pourrait repousser toutes les limites, y compris l’échéance finale, vivre le transhumanisme. C’est un projet totalement prométhéen. On va construire un home nouveau, on va vivre sur une autre planète… Voilà, je vous ai bien inquiété en vous disant qu’Elon Musk est pire que Vladimir Poutine…” Merci pour ce moment

À lire aussi

Emmanuel Macron et François Hollande ont tous les deux dormi à Bruxelles cette nuit

Hasard du calendrier, François Hollande et Emmanuel Macron étaient tous les deux à Bruxelles entre jeudi et vendredi. Le premier pour sa conférence, le second dans le cadre du sommet européen. Ils ne se sont pourtant pas croisés. Hakima Darmouche, qui animait la conversation publique, lui a demandé s’il avait eu l’occasion de croiser Emmanuel Macron. “Je vous en dirais plus cette nuit”, a taquiné le socialiste. Il savait pourtant qu’ils ne se croiseraient pas. À sa demande, François Hollande a été logé dans un hôtel différent. Emmanuel Macron a passé la nuit à l’Amigo, François Hollande a dormi au Juliana, un 5 étoiles installé sur la place des Martyrs.