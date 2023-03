François Hollande accuse Macron d'"exacerber" les tensions: "La démocratie ne fonctionne pas comme elle devrait"

L'ancien chef d'Etat a notamment pointé l'importante colère affichée par la population française. "Dans beaucoup de catégories de la population, il y a cette même colère, ce sentiment que la démocratie ne fonctionne pas comme elle devrait", déclare-t-il. En cause, la réforme des retraites, un dossier particulièrement complexe et dans lequel les erreurs se seraient succédées. Le contexte choisi pour cette réforme est aussi mal choisi selon le socialiste, celle-ci intervient "au pire moment". "Quand vous lancez une réforme des retraites dans un contexte d’inflation forte, de pouvoir d’achat forcément amputé et d’inquiétude parce qu’il y a aussi une guerre en Ukraine qui crée le doute sur l’utilité [de la réforme], vous entrez dans un processus d’incompréhension." François Hollande a conclu en émettant des "des doutes sur la constitutionnalité de la procédure choisie" et a ajouté qu'il souhaiterait une suspension de la réforme et une reprise des discussion avec les syndicats.