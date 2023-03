Les nationalistes écossais portent leur choix sur Humza Yousaf, qui sera le premier chef de gouvernement musulman

Élu lundi pour succéder à Nicola Sturgeon à la tête du Parti national écossais (SNP) et, partant, au poste de First minister, Humza Yousaf a rendu hommage à ses grands-parents paternels. Lesquels, lorsqu’ils ont quitté le Penjab, au Pakistan, pour rejoindre l’Écosse il y a soixante ans, ils “n’auraient pu imaginer dans leurs rêves les plus fous que leur petit-fils deviendrait un jour le prochain Premier ministre d’Écosse”. Puis d’adresser, sans nommer sa cible, une pique au gouvernement conservateur britannique, obsédé par l’immigration : “Cela nous rappelle que nous devrions […] toujours célébrer les immigrés qui contribuent tellement à notre pays”.