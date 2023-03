Un couple belge arrêté en Suède pour trafic d'armes: ils avaient caché 15 armes à feu dans leurs vêtements

La douane a intercepté le couple le 1er décembre 2022 sur le pont de l'Øresund, situé entre le Danemark et la Suède. Les deux ressortissants belges ont indiqué qu'ils étaient sur la route pour se rendre à un mariage. Cependant, lorsque les agents ont demandé plus de précisions sur les futurs mariés, l'homme n'a pas réussi à répondre. De plus, la femme n'avait emporté aucun bagage avec elle. Les douaniers ont, dès lors, décidé de contrôler le véhicule.