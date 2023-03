L'Union européenne comptera 32 millions d'habitants en moins en 2100, selon Eurostat

Début 2023, l'Union comptait, selon Eurostat, 451,4 millions d'habitants. Cela représentait près de cinq millions de plus qu'un an plus tôt en raison d'une "arrivée massive dans l'UE de réfugiés ukrainiens" après l'invasion de leur pays par la Russie. Une certaine "reprise" se voyait également après la hausse de mortalité constatée lors des années pandémiques de 2020 et 2021.