En effet, une fresque lourde d’insinuations a été effectuée par le street artist Letko à Avignon. Dans son “œuvre”, on voit Emmanuel Macron avec la moustache caractéristique du chef nazi. Il y a également l’inscription “49.3” sur la moustache qui évoque la réforme des retraites. De plus, il revendique aussi le fait qu’il s’agisse d’une œuvre satirique : “Si jamais… peinture satyrique”.

Ce n’est pas la première fois que Letko attaque le président. Il y a plusieurs mois, il avait aussi réalisé une énorme fresque avec Jacques Attali qui dirigeait Macron comme une marionnette Pinocchio. L’écrivain et économiste, réputé proche du chef de l’État, avait choisi de porter plainte. Letko sera d’ailleurs jugé en septembre pour cette énorme fresque. On l’accuse de “provocation à la discrimination, à la violence, à la haine par un propos à caractère antisémite”.

Pour le moment, aucune plainte n’a été déposée à l’encontre de l’artiste. Cependant, la ville a annoncé que “la fresque allait être effacée dans les plus brefs délais sur demande du Président et de la Préfète de Vaucluse, les services du Grand Avignon ont été mobilisés pour faire enlever au plus vite la fresque”, relaye France Bleu.