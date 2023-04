Julian Assange est “un prisonnier politique, l'un des plus fameux au monde”

Stella Assange, pouvez-vous voir votre mari de façon régulière à la prison ?

Environ deux fois par semaine. Son état change selon ce qu’il a pu faire – aller dans la cour extérieure, rencontrer des gens pendant la journée. À Belmarsh, vous mangez dans la cellule. Il y est isolé. Mais parfois, il est autorisé à collecter les plats, à prendre une douche ou à aller dans la cour. Des détenus de son aile, il est celui qui est là depuis le plus longtemps.

Vous le voyez derrière une vitre en plastique ?

Nous pouvons nous embrasser. C’est une pièce large de 20 m sur 20. Chaque prisonnier est assis sur une chaise rouge, pré-assignée, tandis que les visiteurs sont assis sur des chaises bleues de l’autre côté de la table. Il y a environ 40 prisonniers chaque fois, ce qui peut devenir bruyant et animé. Une petite zone de jeux a été aménagée pour les enfants, très utile car les visites sont très réglementées : les enfants doivent rester assis.

Quel âge ont vos enfants ?

Quatre et cinq ans. Le plus jeune appelle la prison “la queue” car nous sommes toujours en file. Le plus âgé, Gabriel, m’a demandé si c’était une prison. Il a compris. Je tente de lui expliquer, mais je lui dis aussi que Julian reçoit énormément de soutien. En dehors de la prison, il y a un grand panneau “Free Assange”. Il est le seul prisonnier à bénéficier de cela. Gabriel comprend combien la situation de son père est inhabituelle.

Avez-vous une vie, un travail ?

Mon principal travail, c’est de faire campagne pour Julian, de garder ce sujet dans le cœur et l’esprit des gens. Je suis toujours engagée dans son dossier légal, mais pas autant qu’avant (elle était l’une de ses avocates auparavant, NdlR). Je n’ai pas beaucoup de temps pour moi…

Stella Assange à Bruxelles le 31 mars 2023. ©JC Guillaume

Julian Assange est enfermé depuis dix ans. Il n’a jamais été condamné.

Cette affaire est clairement politique. Vous ne pouvez pas la comprendre si vous l’interprétez comme un dossier légal. Qu’Assange soit en prison ou non dépend de qui est à la Maison Blanche. Qu’il soit tué ou non dépend de qui est à la CIA. Il est un prisonnier politique, l’un des plus fameux dans le monde. Il est en prison parce que des gens le veulent en prison.

Il est en détention préventive…

Oui, mais le but est de le contraindre au silence, de le retirer de la sphère publique. Il y a toujours moyen d’abuser de la loi pour garder quelqu’un en prison ou l’accabler de défis légaux. Ai Weiwei en Chine a également été détenu, mis sous surveillance, poursuivi pour des questions d’impôt. C’est typique des prisonniers politiques. Ce qui est inhabituel pour Julian, c’est qu’on l’accuse ouvertement. Les États-Unis l’accusent de journalisme, ce qui est très dangereux.

Ils disent qu’il est davantage un hacker qu’un journaliste, non ?

C’est leur langage de relations publiques. Car, dans les faits, Julian est accusé de dix-sept charges d’espionnage, sur base de l’Espionage Act. Ce dernier ne comprend aucune accusation de violation informatique. Il a trait uniquement à de l’information reçue, possédée et communiquée. Dans les 175 ans de prison (auxquels le département de la justice américain veut le condamner, NdlR), il y a bien une peine de 5 ans pour intrusion informatique. Selon les États-Unis, Julian se serait, soi-disant, entendu avec Chelsea Manning pour l’aider à cacher son identité. Le langage des États-Unis a été, au fil des ans, très mouvant. Manning avait une habilitation “Très secrète”. Elle a fuité vers WikiLeaks des informations auxquelles elle avait accès. Après avoir fuité quatre des cinq dossiers, cette conversation aurait eu lieu. Pour les avocats de la défense, la conversation n’a pas porté sur cela et Manning avait déjà tout fuité. Le Département de la Justice américain a construit cette accusation d’intrusion informatique pour dépeindre Julian comme un pirate.

Dans le documentaire, un officiel américain non identifié, proche de la Maison Blanche, affirme au téléphone que ce sont les services secrets qui veulent absolument l’extradition d’Assange. Pouvez-vous en dire plus ?

Cette affaire est clairement controversée aux États-Unis à travers chaque administration. Durant l’administration Trump, il y a eu une grande pression pour pardonner Assange comme vous le voyez dans le film. C’est aussi embarrassant pour l’administration Biden. Le New York Times, le Washington Post sont pour. Mais des éléments dans l’État américain veulent Julian en prison. Certains, comme Mike Pompeo (directeur de la CIA en 2017-2018, NdlR), le veulent même mort. Les services secrets, dans leur ensemble, ne veulent pas de fuites. C’est pour cela que des poursuites pour espionnage ont été entreprises contre Chelsea Manning, Edward Snowden ou Daniel Hale. Les services ne veulent pas de lanceurs d’alertes. Ils ne veulent pas non plus qu’il y ait des éditeurs (qui publient ces informations). Car ils pensent que si on intimide la source, mais aussi l’éditeur, alors il n’y aura plus de fuites. Bien sûr, les États ne sont pas monolithes : des gens dans l’administration comprennent les implications de ces poursuites en matière constitutionnelle.

Stella Assange ©©2022 Martyn Wheatley / i-Images

Où en est selon vous la liberté de presse dans les sociétés occidentales ?

WikiLeaks a exprimé la liberté de la presse à son sommet. Mais depuis Edward Snowden, il n’y a rien eu de cette échelle. La presse collabore mieux, analyse des quantités de données et développe un bon journalisme d’investigation mais je crois que beaucoup n’est pas publié maintenant, notamment aux États-Unis, précisément à cause du dossier contre Julian.

Croyez-vous dans une société où tout doit être transparent ?

Nous devons aspirer à une transparence des administrations publiques. Le secret devrait être une exception, pas la norme. Les gouvernements ont des comptes à rendre. Les services de sécurité ne doivent pas abuser de leur pouvoir. Et la presse doit pouvoir décider quand quelque chose ressort de l’intérêt public et doit être publiée. Depuis douze-treize ans, nous voyons des services de sécurité de plus en plus puissants qui élargissent le secret au détriment d’une presse affaiblie. La vérité doit pouvoir être dite, même dans le cas d’une guerre comme en Ukraine. La propagande, venant des deux côtés, vous enferme dans une logique. Vous devez obtenir la vérité, sans menace de représailles.

Avez-vous déjà demandé à Julian Assange de quelle fuite il était le plus fier ?

Non, mais je pense qu’en termes d’impact global et de signification historique, celle des télégrammes diplomatiques était la plus intéressante. Le Département d’État américain y livrait l’analyse détaillée de la situation politique dans chaque pays.

Pour en revenir à la demande d’extradition, quand attendez-vous la prochaine étape ?

En septembre, Julian a fait appel. Nous attendons depuis la décision de la Haute Cour britannique sur la validité de cet appel. Elle peut survenir à n’importe quel moment.

Qu’avez-vous appris au cours de toutes ces années ?

C’est un long combat, plein d’incertitudes. Il peut amener à une catastrophe, mais vous devez le poursuivre. Sur le chemin, vous trouvez énormément d’humanité. J’ai rencontré beaucoup de gens, très différents, que je n’aurais pas nécessairement rencontrés autrement. Nous avons nos différences politiques, mais au centre, il y a de l’humanité et de la générosité. Beaucoup de gens souhaitent que Julian soit libre, pour des raisons fondamentales.

Le festival Millenium est un festival de documentaires qui se déroule chaque année à Bruxelles. Il se termine ce jeudi 6 avril.