RSF se voit refuser une visite à Julian Assange et dénonce une explication "absurde"

"Il nous a dit que le directeur de la prison avait pris cette décision car nous sommes des journalistes", a-t-il ajouté. "Cette explication est absurde (...) Nous sommes là comme des représentants d'une ONG rendant visite à Julian, pas en notre capacité de journaliste".

Julian Assange, citoyen australien de 51 ans, est poursuivi aux Etats-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Arrêté par la police britannique en 2019 après sept ans reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres, Julian Assange attend l'examen de son appel contre la décision du gouvernement britannique de l'extrader. Il est détenu depuis bientôt quatre ans à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans l'est de Londres.

Devant le centre pénitentiaire mardi, Christophe Deloire a "appelé à la libération" du lanceur d'alerte et a "appelé les Etats-Unis à mettre fin à leurs poursuites judiciaires".

Selon un porte-parole des services pénitentiaires, les deux représentants de RSF ont en effet été empêchés d'entrer car ils sont journalistes, "conformément aux règles de la prison".

"Nous examinerons volontiers de futures demandes", "en tenant compte de toute information complémentaire", a ajouté la même source.

"Julian était très énervé de ne pas pouvoir rencontrer" les représentants de RSF, a témoigné sa femme, Stella Assange, qui a pu rendre visite à son mari.

"Cette décision des autorités britanniques d'empêcher cette rencontre est ridicule", a-t-elle ajouté, estimant que "la présence de Julian dans cette prison est un scandale à tous les niveaux".

Julian Assange n'est pas apparu physiquement devant la justice depuis janvier 2021, a-t-elle rappelé.