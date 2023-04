Ryyan Alshebl est un cas unique en Allemagne. Il est le premier maire d’origine syrienne du pays.

Ce jeune homme de 29 ans a en effet remporté, ce dimanche 2 avril, l’élection menée au suffrage universel direct dans la commune souabe d’Ostelsheim (non loin de Stuttgart), forte de 2500 habitants.

Si cette élection fait la une des médias allemands, c’est parce qu’elle marque l’aboutissement d’un parcours d’intégration d’une rapidité étonnante.

Ryyan Alshebl est arrivé en Allemagne en 2015, en tant que réfugié, comme des centaines de milliers d’autres à l’époque. De confession druze et originaire du sud de la Syrie, il avait entamé des études en finance et gestion bancaire lorsque la guerre civile éclata.

“J’ai été confronté à un dilemme, écrit-il sur son site internet. Je devais soit faire mon service militaire, soit quitter le pays. Sans condition, j’ai accepté ce destin et pris le chemin de la fuite.”

Après plusieurs semaines d’errance et un parcours compliqué via plusieurs foyers d’accueil, Ryyan Alshebl est arrivé dans cette région du sud de l’Allemagne où il apprend en un temps record, non seulement l’Allemand, mais aussi le dialecte local.

Âgé de 21 ans, ne pouvant pas reprendre ses études de finances, il a entamé une formation professionnalisante pour devenir agent administratif.

Il touche à tout, entre les services aux citoyens, la planification de la construction et un passage par un centre familial.

Membre du parti écologiste depuis 2017 et citoyen allemand depuis peu, Ryyan Alshebl s’est présenté à la tête d’Ostelsheim en tant que candidat indépendant, car pour lui, “la politique locale ne peut être partisane.”

Remarquable, son parcours reste toutefois une exception en Allemagne où les personnes d’origine étrangère restent très sous-représentées dans les postes à responsabilité politique.

Selon une enquête du centre d’information Mediendienst, seules cinq villes de plus de 30 000 habitants (dont Hanovre et Görlitz) étaient dirigées l’an dernier par des personnes d’origine étrangère, toutes de sexe masculin. Cela correspond à 2 % des maires alors que 27 % de la population allemande avait des origines étrangères en 2021.