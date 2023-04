Moment de malaise au Kremlin après un discours de Vladimir Poutine (VIDÉO)

Les 17 nouveaux ambassadeurs étrangers en Russie ont été reçus au Kremlin par Vladimir Poutine.

À la fin de son discours, dans lequel il a notamment affirmé que la Russie était “ouverte à un partenariat constructif avec tous les pays sans exception, Vladimir Poutine s’attendait à être applaudi par ses invités. Mais à part quelques signes de tête, le chef d’État n’a rien récolté, si ce n’est un grand silence. “Pour conclure, malgré tout ce qui se passe dans le monde, en Russie, autour de nos pays et de notre pays, je voudrais encore une fois vous souhaiter sincèrement de réussir dans votre importante mission […] Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci pour vive attention”, a-t-il déclaré en souriant à son assemblée, qui n’a pas réagi.

On entend ensuite un petit “C’est terminé”, puis après quelques secondes d’attente, Poutine a ajouté : “Malheureusement, notre cérémonie s’achève ici, car les restrictions sanitaires en vigueur nous empêchent de communiquer face à face, mais je suis certain que nous aurons de nombreuses occasions de le faire dans le cadre de votre travail. Je vous souhaite le meilleur. Merci”. Mais là, à nouveau, personne n’a émis le moindre son. Son sourire toujours sur le visage, Poutine a rassemblé ses feuilles, est descendu de son estrade et a adressé un autre “Je vous souhaite le meilleur”, avant de tourner les talons et de sortir de la salle.