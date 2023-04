Panique au Futuroscope: une attraction prend feu alors que des visiteurs se trouvent dessus

Le train de l'attraction est donc rentré "en gare" en feu, et les touristes étaient coincés sur leur siège, sous les yeux des visiteurs qui faisaient la file pour monter au prochain tour. "Ça criait dans tous les sens, ça hurlait à la mort. Personne ne savait vraiment quoi faire. Nous, on les a vu arriver, on a vu l'étendue des dégâts et on ne savait pas depuis combien de temps le manège était en feu", a expliqué un témoin de la scène. Heureusement, le personnel de sécurité a rapidement réagi, tout comme d'autres personnes présentes, s'emparant d'extincteurs. Deux femmes ont été blessées et emmenées à l'hôpital.

Selon les explications du directeur général du Futuroscope, l'incendie s'est déclaré à cause d'une batterie au lithium située sous l'un des sièges. "La batterie a pris feu à la fin du parcours de l’attraction, le train a poursuivi son arrivée en gare quelques secondes après", a-t-il témoigné auprès du Parisien. Objectif Mars restera fermée "jusqu'à nouvel ordre", a précisé le parc dans un communiqué.