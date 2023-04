Que devient Jonathann Daval, l’homme qui avait tué son épouse ? Selon sa mère “il irait beaucoup mieux en prison”

À lire aussi

Martine Henry, la mère de l’époux meurtrier voit régulièrement son fils en prison. Elle s’est confiée auprès de Gala sur la vie quotidienne actuelle de son fils.

Elle explique qu'il se serait lié d’amitié avec beaucoup de personnes incarcérées avec lui. “En prison, il va beaucoup mieux, ça c’est sûr. Il a enfin un travail puisqu’il n’est plus en isolement, comme il l’a été pendant trois ans et demi. Il fait beaucoup de sport”, explique la mère du condamné avant de poursuivre, “En prison, Jonathann travaille. Il fait des bobines de rouleau électrique, des rallonges… Il gagne environ 600 euros par mois. Il travaille de 7 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, sur une chaîne. Bon, ce n’est pas très intéressant, mais il a un boulot, il est content. Ça l’occupe toute la journée”.