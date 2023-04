Des fumées toxiques en raison d'un incendie de produits chimiques en Allemagne : "Le centre-ville est complètement obscurci"

Les causes précises de l'incendie et la nature précise des substances entreposées dans les hangars ne sont pas encore connues. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour éteindre le feu qui s'est déclaré dans la zone portuaire, au nord-est de la ville. Les pompiers décrivent l'incendie et le dégagement de fumée comme "extrêmement dangereux", dans un avertissement officiel. Les habitants d'une vaste zone située au nord-est de Hambourg sont invités à rester cher eux, à garder portes et fenêtres fermées et à se protéger contre les fumées. De son côté, la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a dû fermer plusieurs voies en raison de l'incendie.