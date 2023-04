Un homme paie son collègue pour mettre le feu à sa voiture

Ne voulant pas mettre lui-même le feu à la voiture, il a trouvé quelqu’un à payer pour le faire à sa place : son collègue de travail âgé de 21 ans. Le jeune homme était employé dans la même entreprise que David en tant qu’intérimaire. “C’est par le bouche-à-oreille que je me suis adressé à lui. Il habitait un quartier sensible de Roubaix. Je ne voulais rien savoir de plus. Je lui ai donné 500 euros”, explique David.

Mais le jeune homme ne raconte pas la même histoire : “J’ai donné les 500 € à deux amis pour qu’ils mettent le feu à la voiture”, dit-il, expliquant qu’il aurait voulu rendre ce service à David.

Mais malheureusement pour l’intérimaire, les caméras de surveillance du 4 septembre 2022 trahissent son mensonge. On peut clairement l’apercevoir au volant de son Opel Astra, seul, dans la rue où la voiture de David se trouvait. Ce dernier était parti de son côté en famille dans son mobil-home pour se créer un alibi.

Un alibi qui ne suffira pas puisque David s’est fait rattraper par la justice : le voilà condamné à une peine d’emprisonnement d’un avec sursis simple ainsi que d’une amende délictuelle de 500 euros. “Vous avez de la chance que le feu ne se soit propagé qu’à la voiture de marque Kya, toute proche de la Clio et appartenant également à David”, avait déclaré la représentante du ministère public dénonçant la tentative d’escroquerie à l’assurance de David.

De son côté, son collègue a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis simple ainsi qu’à une amende délictuelle de 500 euros.