Des voyages trop coûteux et polluants? Le porte-parole de Charles Michel réagit: "Il ne se laissera pas intimider"

Contacté par La Libre, Jurek Kuczkiewicz, porte-parole de Charles Michel, précise que le président du Conseil européen ne décide pas lui-même des dépenses: "Il y a des règles budgétaires, des règles pour l'organisation des missions qui sont transparentes, mises en oeuvre et contrôlées par des fonctionnaires du Conseil qui sont indépendants de Charles Michel. Tout cela est transparent et on publie d'ailleurs les chiffres sur notre site Internet."

Le porte-parole reconnaît bien une augmentation des vols et voyages du président du Conseil européen, mais il les justifie: "Les coûts ont augmenté parce que l'activité internationale de Charles Michel et du Conseil européen a augmenté. Tout d'abord, il faut savoir que c'est la mission du président du Conseil européen de représenter l'Union européenne à l'extérieur. Ensuite, quand Charles Michel a été désigné par ses pairs en 2019, ils lui ont demandé dans l'agenda stratégique pour les cinq années à venir de faire en sorte que l'Union européenne soit plus présente et joue un rôle important, en défendant mieux ses intérêts sur la scène internationale. Il y a un consensus total là-dessus au niveau européen et Charles Michel, depuis son entrée en fonction, veille à cela."

Jurek Kuczkiewicz insiste encore sur l'importance du rôle joué par le président du Conseil européen suite à la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine, qui ont amené "plus de voyages, plus de représentations extérieures et donc tout cela coûte plus cher." Et le porte-parole de livrer un exemple: "Le voyage de Charles Michel en Chine a été très onéreux. D'habitude, ce genre de voyage lointain se fait en avion de ligne. Dans ce cas-ci, il s'est fait en avion privé, c'est une exception, à cause des contraintes Covid. En effet, le président du Conseil et toute l'équipe auraient dû rester 4 - 5 jours sur place avant de revenir. C'est donc l'ambassadeur sur place à Pékin qui a recommandé de prendre un avion privé. Mais ce que la journaliste du Monde (qui critique l'empreinte carbone de cette mission, NDLR) omet de dire, c'est l'importance qu'il y a derrière ce voyage. Parce que, finalement, les Européens ont pu rencontrer le président Xi Jinping et, pour la première fois, le président chinois a déclaré qu'il ne livrerait pas d'armes à la Russie. Est-ce que ça va rester le cas ? On ne le sait pas. Mais il l'a dit à l'époque et c'était extrêmement important."

"Charles Michel le dit: il ne va pas se laisser intimider par des critiques de ce type"

Concernant le papier du Monde, le porte-parole déclare que "la vérité n'est pas totalement tronquée mais on donne une orientation qui ne correspond juste pas à la réalité." Il se montre par contre beaucoup plus critique à l'encontre de Politico, un autre média qui avait pointé du doigt les dépenses de Charles Michel. "Politico, c'est politiquement plus orienté et délibérément destiné à nuire. Tous ceux qui lisent Politico savent qu'ils font du buzz, du people. Cela ne veut pas dire que tout ce que Politico écrit est faux mais ils montent les choses en épingle", déclare Jurek Kuczkiewicz.

Quand on lui pose la question de savoir s'il y a un acharnement à l'encontre de Charles Michel, son porte-parole déclare: "Le vrai enjeu derrière tout cela, c'est qu'il y a des pays qui n'aiment pas de voir le Conseil européen jouer un rôle important et convertir sa puissance économique en puissance stratégique. Il y en a à qui ça ne plait pas. Mais Charles Michel le dit: il ne va pas se laisser intimider par des critiques de ce type."

Pour conclure, le porte-parole de Charles Michel insiste sur le fait qu'au niveau des budgets et des vols, le nombre est à peu près le même pour la présidence de la Commission que pour celle du Conseil européen. "Il n y a pas de différence majeure", insiste-t-il. Jurek Kuczkiewicz dément enfin l'information selon laquelle un débat se tiendra en mai en séance plénière du Parlement européen au sujet des dépenses de Charles Michel.