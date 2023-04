Emmanuel Macron sème la confusion sur la position de l'Europe face à la Chine (et face aux Etats-Unis)

À tel point qu’il est difficile de croire à une erreur de calcul, mais plutôt à une stratégie risquée (ou ratée, l’avenir le dira) d’Emmanuel Macron pour forcer le débat européen sur la Chine.

Un discours ambigu au sujet de Taïwan

Paradoxalement, le Français évoque peu le pays du Milieu, où il a voyagé pendant trois jours et s’est longuement entretenu avec le président Xi Jinping. S’il le fait, c’est par exemple pour mettre en doute la complaisance (pourtant évidente) de Pékin envers Moscou. Surtout, M. Macron plaide pour “comprendre” que, vu de Pékin, Taïwan est une “composante” de l’unité de la Chine – qui considère que l’île fait partie de son territoire et menace de l’envahir, un scénario auquel les États-Unis promettent de réagir. Sur ce sujet, “la pire des choses” serait que l’Europe s’adapte “au rythme américain et à une surréaction chinoise”. Avec ce choix de mots, il semble tenir les États-Unis pour responsables de l’escalade. Or, à peine le leader français quittait-il le territoire chinois que Pékin lançait des exercices militaires de grande ampleur autour de Taïwan, simulant son blocage. “Le piège pour l’Europe serait qu’au moment où elle parvient à une clarification de sa position stratégique, elle soit prise dans […] des crises qui ne seraient pas les nôtres”, estime M. Macron. Une déclaration qui fait tache, à l’heure où l’UE frappe à toutes les portes du monde pour rallier le soutien de pays tiers à l’Ukraine…

Même lorsque le président français déclare que l’Europe ne doit pas “dépendre des autres sur les sujets critiques”, il évite de citer la Chine, pourtant fournisseur numéro un (parfois unique) de matières nécessaires à la transition écologique et numérique européenne. Le cœur de sa réflexion porte sur les États-Unis, dont l’Europe doit s’émanciper. Selon lui, il faut “muscler notre industrie de défense” pour “moins dépendre des Américains”, éviter que les États européens ne deviennent les “vassaux” de Washington, veiller de manière générale à ne pas “suivre la politique américaine, par une sorte de réflexe de panique”…

Un très mauvais timing

Ces propos en soi ne sont pas nouveaux dans la bouche du président, qui se félicite d’avoir “gagné la bataille idéologique” en faveur de l’autonomie stratégique de l’UE. Par la force des choses et des tensions géopolitiques, les Européens ont intégré le besoin de défendre leurs propres intérêts, de doper leur industrie de défense ou la compétitivité de leurs entreprises, menacée y compris par les États-Unis et leur plan de subventions (Inflation Reduction Act).

Sauf que le timing est délicat. Le chef de l’Elysée choisit de centrer son discours sur les États-Unis, alors qu’il revient de Chine, un pays qui affiche son “amitié sans limites” avec la Russie, qui poursuit son agression contre l’Ukraine. Et l’Europe a plus que jamais besoin du soutien des États-Unis pour faire face à cette crise sécuritaire.

Des critiques à Washington...

A Washington, l’interview a fait bondir la presse américaine, le Wall Street Journal dénonçant justement des propos “inutiles” tenus au “pire moment”, tandis que le New York Times estime que “la diplomatie française compromet les efforts déployés par les États-Unis pour contenir la Chine”.

Si le Européens ne choisissent pas leur camp entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan, peut-être ne devrions-nous pas non plus prendre parti et (les laisser) gérer l’Ukraine.

La Maison-Blanche a tenté de dédramatiser l’affaire, vantant la “relation formidable” avec Paris. Mais le sénateur républicain Marco Rubio a estimé que, “si Macron parle au nom de toute l’Europe”, si les Européens “ne choisissent pas leur camp entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan, peut-être ne devrions-nous pas non plus prendre parti et (les laisser) gérer l’Ukraine”.

... et en Europe

C’est là que le bât blesse : la position française est loin de représenter celle de tous les Vingt-sept – d’autant que la plupart des pays d’Europe centrale et orientale sont très attachés au partenariat transatlantique, certains, dont la Lituanie, étant aussi très sensibles au sort de Taïwan. “Macron en Chine a fragilisé une alliance clé entre l’Europe et les États-Unis”, a tweeté la sénatrice tchèque Miroslava Nemcova, du Parti démocratique civique au pouvoir à Prague.

Le président français signale en effet que l’autonomie stratégique au sens français, “c’est s’affranchir des États-Unis, y compris pour discuter avec les Chinois”, ce que “beaucoup de partenaires européens ont du mal à entendre”, analyse Eric Maurice, du bureau bruxellois du groupe de réflexion Robert Schuman. Même à Berlin, ces propos ont provoqué des remous, alors que le chancelier Olaf Scholz est loin d’être le plus sévère à l’égard de Pékin et s’y était aussi rendu en novembre dernier. Dans Tagesspiegel, Metin Hakverdi, un député du parti social-démocrate du chancelier allemand Scholz, a ainsi parlé d’une “grave erreur”, estimant que, “si Macron veut prendre ses distances avec les États-Unis en flirtant avec Pékin, cela n’a aucune chance d’aboutir”.

De son côté, la Commission s’est gardée mardi de commenter les propos français, tout en s’en démarquant. Sur la forme, elle rappelle qu’Ursula von der Leyen n’a pas voyagé dans le même avion qu’Emmanuel Macron, qui était, lui, en visite d’État – lisez : il représentait la France, pas l’UE. Après tout, si les deux leaders ont discuté ensemble avec Xi Jinping, ils n’ont pas tenu de conférence de presse commune. Sur le fond, “la présidente avait un objectif clair : avoir une discussion sur base de son discours sur la Chine”, qui est un “point d’inflexion” de la politique européenne vis-à-vis de la Chine, a assuré le porte-parole Eric Mamer – l’Allemande propose une stratégie de réduction des risques que pose Pékin. Par ailleurs, au sujet de Taïwan, l’Europe se positionne “de manière forte contre toute volonté de changement unilatéral du status quo, en particulier par l’utilisation de la force”, a rappelé M. Mamer, soulignant au passage la proximité entre l’UE et les États-Unis.

Une façon de pousser à la réflexion ?

Mardi, dans un discours prononcé à La Haye, le président français a tenté d’assurer qu’il ne s’agissait pas de “s’éloigner de nos alliés, mais de choisir nos alliés et nos partenaires”. Le mal est toutefois fait et le malaise provoqué par ses propos est palpable.

A sa manière provocatrice, déstabilisante pour les partenaires, un peu contre-productive, il pose une question de fond : en tant qu’Européens, avons-nous défini une position sur la Chine stable, claire et durable ?

Était-ce justement l’objectif d’Emmanuel Macron ? “A sa manière provocatrice, déstabilisante pour les partenaires, un peu contre-productive, il pose une question de fond : en tant qu’Européens, avons-nous défini une position sur la Chine stable, claire et durable ?”, observe Eric Maurice. La réponse est non. Si Ursula von der Leyen a voulu initier le travail, les Vingt-sept et donc l’UE sont loin d’avoir fixé une politique commune pour gérer le défi que pose la Chine. La confusion actuelle autour du discours d’Emmanuel Macron, de celui d’Ursula von der Leyen et de la manière dont ils définissent ou pas la position de l’Union en est la preuve absolue.

“L’autre question que pose Macron, c’est : que ferait-on en cas d’escalade autour de Taïwan et avons-nous les moyens de le faire?”, poursuit M. Maurice. “Ce sont des questions réelles, importantes. Reste à voir s’il (le président français, NdlR) va réussir à provoquer une réflexion commune ou au contraire, la bloquer. Au vu des premières réactions, elle s’annonce difficile…”