”Il reste bien sûr à disposition des enquêteurs et du juge d’instruction si, d’aventure, estimaient avoir besoin de plus amples informations. Cette libération se fera sous surveillance électronique. Rappelons que Marc Tarabella a toujours plaidé son innocence ; il a également toujours dit ne rien avoir à se reprocher et ne jamais avoir reçu d'argent ou de cadeaux en échange de ses opinions”, souligne son avocat.

Eva Kaili, l’ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen, est la seule à rester en détention préventive dans cette affaire.

L'enquête est menée en Belgique par le juge Michel Claise. Elle vise, à l'initiative des inculpés, des tentatives de plusieurs pays (Qatar, Maroc, Mauritanie) d'influencer des résolutions du Parlement européen contre de grandes quantités d'argent. Le principal inculpé est l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui a accepté de devenir repenti et de travailler avec la justice belge. C'est ce dernier qui accuse Marc Tarabella d'avoir reçu de lui une somme d'environ 140.000 euros pour son "aide" dans cette affaire de corruption. Marc Tarabella dément avec vigueur.