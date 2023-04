France : des araignées tropicales cachées dans des bananes effraient les clients d’un supermarché

Les pompiers ont été alertés vers 8h30 et deux arachnides ont été capturés, l’un des deux mesurait entre cinq et six centimètres de long. La troisième bête n’a pas eu la même chance et a été écrasée. Mais, la mère, elle, court toujours dans les rayons du magasin. Fort heureusement, si ces araignées semblent impressionnantes par leur taille, celles-ci ne seraient pas venimeuses et appartiendraient une espèce inoffensive d’”araignée-banane”.

En application d’un protocole national, le service départemental d’incendie et de secours de la Marne a contacté un représentant de l’Office français de la biodiversité, établissement placé sous la tutelle du ministère de l’écologie, qui se chargera de récupérer les spécimens capturés.