Située non loin des fameuses "Cinque Terre", Portofino a peu à envier à ses cousines situées plus au sud. Village caractérisé par ses maisons multicolores, ses villas majestueuses au bord des falaises colorées et son petit port charmant, il souffre pourtant de son tourisme de masse.

Pour changer la donne, les autorités du village ont décidé de mettre une nouvelle règle en place : l'interdiction de s'arrêter. "Il y avait des problèmes de fluidité de la circulation des piétons et des véhicules et de graves entraves et un danger potentiel dérivant de la densité excessive de personnes", révèle le Corriere della Sera.

Avec des zones rouges et oranges, les véhicules ne peuvent plus stationner et s'arrêter. Seul moyen de déplacement, la marche active. La zone concernée par la nouvelle réglementation s'étend de la place principale aux criques. Dans le village, le passage en 10h30 et 18h00 est tellement dense qu'il devient impossible pour la police, les ambulances et les sauveteurs de faire leur travail correctement.

Sur la plage horaire de 10h30-18h, en haute saison : la marche est libre, mais sans arrêt ni rassemblement. Si jamais la police vous arrête, vous devrez débourser entre 68 et 275 euros d'amende.