Qui est le YouTubeur italien parti en quête du meilleur croissant de Paris et qui s’est retrouvé en plein coeur des manifestations?

À lire aussi

Contrairement à l’univers édulcoré souvent affiché sur les réseaux sociaux, le vidéaste a décidé de partager cette expérience avec ses abonnés sans omettre cette scène cocasse. "L’idée de la vidéo était d’être aussi vrai et transparent que possible avec le public pour qu’il puisse 'goûter' à la véritable expérience du croissant", a-t-il expliqué au Parisien. Dégustant ses croissants au milieu des poubelles en feu, Luis Sal a montré son expédition comme il l’a vécue. "Pour moi, une vidéo ne fonctionne pas si elle est trop fabriquée, explique-t-il. Celle-ci marche parce que ça montre que tout peut se dérouler en même temps. Ça ne veut pas dire que lorsqu’il y a des grèves, il ne peut pas y avoir de la tranquillité à quelques rues de là. Et quand il y a des gens qui se battent pour un avenir meilleur et une meilleure situation économique, il y a toujours la partie luxueuse de la ville qui continue de vivre", ajoute-t-il.

Finalement, le YouTubeur a décerné la médaille des meilleurs croissants à la boulangerie "Du pain et des idées". En deuxième place, on retrouve la boulangerie "Carton", en troisième "Tout autour du pain", en quatrième "Stohrer" et en cinquième position, l’établissement "Cédric Grolet Opéra".