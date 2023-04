"Sans contacts, dans le noir, sans référence au temps" : une sportive espagnole refait surface après 500 jours sous terre, un record d'isolement

Une sportive espagnole de l'extrême est revenue à l'air libre vendredi matin après plus de 500 jours passés dans une cave naturelle, complètement coupée du monde à 70 mètres de profondeur, qualifiant l'expérience d'"excellente" et "incomparable"... malgré une invasion de mouches. "Cela fait un an et demi que je ne parle à personne, que je suis seule avec moi-même", a déclaré Beatriz Flamini, 50 ans, lors d'une conférence de presse à Motril, une petite ville située dans le sud de l'Andalousie (région sud de l'Espagne), près de la côte.